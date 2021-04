Depois de captar R$ 1,3 bilhão, Intelbras estreia na bolsa nesta quinta

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A Intelbras vai realizar estreia na B3 nesta quinta-feira (4) sob o ticker INTB3. A companhia catarinense focada na produção de equipamentos de segurança, como câmeras, alarmes e outros dispositivos, captou 1,3 bilhão de reais com sua oferta pública inicial (IPO). Cada papel foi negociado por 15,75 reais, pouco acima do piso da faixa indicativa que ia de 15,25 a 19,25 reais.

A estreia da Intelbras no bolsa de valores está cercada de expectativa. Por um lado, investidores acreditam que a empresa possa aproveitar o bom momento do mercado, que já se mostrou favorável para a abertura de capital de outras empresas de tecnologia nos últimos meses, como Locaweb, Enjoei, Méliuz. Por outro, há o receio de que a Intelbras seja uma exceção.

Com presença em 98% das 5,5 mil cidades brasileiras, a companhia fundada em 1976 por José Francioni de Freitas como parte de um grupo familiar hoje é composta por uma rede com mais de 370 distribuidores e 80 mil revendedores credenciados – responsáveis por quase 75% das vendas. Ao fim do terceiro trimestre do ano passado, a empresa empregava 3.500 pessoas em suas fábricas e escritórios.

Nos números divulgados pela empresa seu prospecto de abertura de capital, a fabricante com sede em São José, cidade vizinha de Florianópolis, apontava receita superior a 1,4 bilhão de reais nos primeiros nove meses de 2020. O resultado é 20,2% maior do que o obtido no mesmo período de 2019. Já o ficou em 121 milhões de reais, pouco mais de 2% maior do que os 118 milhões de reais do ano anterior.

Na oferta realizada ontem foram negociadas 46 milhões de primárias e 26 milhões de ações secundárias. Um percentual de 55,55% do dinheiro arrecadado (724,5 milhões de reais) será destinado para os cofres da empresa, enquanto o restante vai para os próprios acionistas. Existe a possibilidade de que a Intelbras ainda negocie mais dois lotes de ações, com 14 milhões e 10,8 milhões de papéis.

O plano da Intelbras é usar o dinheiro captado na oferta para expandir seu crescimento inorgânico, aumentar a capacidade produtiva e impulsionar sua área de serviços de locação de produtos fabricados pela companhia. Parte do dinheiro também será destinada para a criação de mais canais de vendas e de varejo.