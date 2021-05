Depois de crédito social para PMEs femininas, ESG agora é foco do Daycoval

Dos 2,3 bilhões de reais, que terão prazo de pagamento de até 3,5 anos, 25% serão utilizados para estimular o empreendedorismo feminino. Outros 30% servirão para dar fôlego a pequenas e médias empresas de regiões menos favorecidas do Brasil, com índices do PIB inferiores à média nacional. O restante será destinado para PMEs em geral.

A concessão faz parte de uma parceria de longa data com o IFC por meio da iniciativa “Gender Program”, que apoia instituições financeiras na sua estratégia de oferecer soluções sustentáveis às empresas pertencentes a mulheres. Essa é a nona transação junto ao IFC ao longo dos últimos 14 anos.

“Esse acabou sendo um caminho natural para explorarmos”, diz Paulo Saba, diretor de tesouraria do Banco Daycoval. “Nossa missão é sempre estar em busca da melhor alocação dos recursos que recebemos, e entendendo que a nova priorização por PMEs, especialmente as lideradas por mulheres, ganham uma nova importância para o Banco Mundial, isso também passa a ser indispensável para nós”.

Os critérios sociais e de gênero também já fizeram parte de transações anteriores do Banco. Em 2019, uma transação feita com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), teve como ângulo a diversidade racial, econômica e de gênero. “Somente com a prática, podemos tornar isso uma política constante”, diz Saba.

Em um novo momento, o banco - que já tem 50 anos de existência - passa a olhar para o ESG (sigla em inglês para critérios ambientais, sociais e de governança). O posicionamento é parte da estratégia em se tornar um parceiro ativo das pequenas e médias empresas, principalmente durante a pandemia.

Nesse cenário, o Daycoval está mais adiantado no quesito social ao explorar novas soluções para serviços já disponíveis para PMEs, segundo Saba. “A pandemia nos mostrou que as possibilidades junto das pequenas e médias são infinitas, e a cada hora descobrimos novos recortes sociais que até então não explorávamos”, diz.

Depois do S, o Daycoval quer dar novos passos rumo às outras letras do ESG. Segundo Gelbaum, o acesso aos recursos disponibilizados junto a outras instituições globais passará, cada vez mais, por novos filtros sociais - e em um futuro próximo, ambientais.

“Aprendemos na prática. Ao invés de ficarmos na teoria do que de fato é o E, o S ou o G, vamos criando soluções que nos ajudam a atingir um posicionamento real nesse novo contexto”, diz Gelbaum.

De início, a intenção, segundo Saba, é cumprir com os requisitos sociais. Em um segundo momento, o banco pretende melhorar as práticas de governança das transações, em um esforço para melhorar a atuação no G do ESG.

Para o futuro, também estão no radar as transações com foco no ambiental. “Pensamos em transações que facilitem investimento ou suporte a companhias de eficiência energética, que tragam eficiência e até mesmo trabalhem com reflorestamento”, diz.

Considerado um banco de médio porte, o Daycoval tem à sua frente desafios próprios, como o de estabelecer uma boa liquidez e uma base de capital robusta. Mas, para Gelbaum, o caminho rumo à responsabilidade socioambiental, apesar de desafiador, independe do tamanho da companhia. "Somos um banco de médio porte, mas vemos que gigantes dizem ser "verdes", quando, na realidade, não são", afirma. "Tem a ver com comprometimento, e não com porte. Não queremos dizer que fazemos, queremos fazer".

Em 2020, o Daycoval registrou líquido de 1,2 bilhão de reais, um crescimento de 15% em comparação com o ano de 2019, e um patrimônio líquido de 4,4 bilhões de reais.

