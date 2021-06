Desaprovação de Bolsonaro em 49%; CPI ouve cientistas e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Azul, Ambipar, Ecorodovias, setor de serviços e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais mantêm tom positivo, percepção de inflação passageira ganhando força entre investidores

Desaprovação de Bolsonaro fica em 49% com vacina lenta, mostra EXAME/IDEIA

Com ritmo lento de vacinação, metade dos brasileiros avaliam a gestão do presidente como ruim ou péssima

61% dos brasileiros são contrários à Copa América no país, diz EXAME/IDEIA

A disputa foi transferida para o Brasil de última hora e deve envolver cerca de 650 profissionais, entre atletas e comissões técnicas

Anvisa autoriza vacina da Pfizer para adolescentes a partir dos 12 anos

Antes, a vacina da Pfizer estava autorizada para pessoas com 16 anos de idade ou mais

Por que a convocação do auditor do TCU dá novo fôlego à CPI da Covid

Depoimento de Alexandre Figueiredo pode sinalizar novo rumo de investigações sobre a dimensão do gabinete paralelo do presidente Jair Bolsonaro

CPI ouve cientistas Natalia Pasternak e Carlos Maierovitch nesta sexta

Cientistas foram convidados pelos senadores para discutir políticas públicas de saúde e esforços pela vacinação contra a covid-19

Estudante brasileira é eleita da Apple pela 5ª vez e vira influencer

Jovem carioca de 24 anos cria canal Nina Talks e se torna referência em conteúdos sobre design e tecnologia, dedicados à experiência do usuário

Setor de serviços cresce, mas segue abaixo do nível pré-pandemia

Setor de serviços do Brasil cresceu 0,7% em abril, após tombo de 3,1% no mês anterior, aponta IBGE

Didi Chuxing, da 99, pode fazer maior IPO do ano em NY

Gigante chinesa de tecnologia pode levantar 10 bilhões de dólares em oferta de nos Estados Unidos; valor de mercado pode chagar próximo de 100 bilhões de dólares

Última chamada: Blue Origin encerra leilão de passagens para o espaço

A vaga é para um assento ao lado de Jeff Bezos e seu irmão Mark, no primeiro voo tripulado da cápsula New Shepard

Plano de saúde para animais de estimação fatura R$ 5 milhões na pandemia

Plamev Pet teve crescimento de 250% no faturamento no ano passado e anuncia nova opção internacional

Americanas oferece mais de 400 vagas em iniciativa da Unicef

Além da Americanas, o site da iniciativa tem mais de 2 mil outras oportunidades e 138 cursos gratuitos.

Queiroga: fala de Bolsonaro sobre uso de máscara visa instigar pesquisas

O ministro da Saúde reforçou, contudo, que a utilização de máscaras ainda é importante neste momento

Senado aprova projeto que cria clube-empresa no futebol brasileiro

Matéria estabelece regime especial de apuração de tributos federais, como também define financiamento, administração, governança e controle por parte dos times

Sabesp vai emitir até R$ 1,2 bilhão em

Segundo o fato relevante, a emissão será feita em até três séries

CO2 na atmosfera atinge nível mais alto em 4 milhões de anos

Cientistas estimam que estamos adicionando cerca de 40 bilhões de toneladas métricas de poluição de dióxido de carbono à atmosfera por ano

Caixa libera saque do auxílio para mais um grupo nesta sexta-feira

Recursos ainda podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica de todo o país

Política e mundo

Vacinas e clima dominam reunião do G7, 1º encontro presencial na pandemia

Este é o primeiro encontro de cúpula do presidente americano Joe Biden, que aposta com força no multilateralismo após o mandato isolacionista de Donald Trump

Freixo anuncia saída do PSOL e atribui mudança às eleições de 2022

Decisão de deixar a legenda à qual era filiado desde 2005 veio após resistência partidária a alianças eleitorais fora da esquerda

Amôedo decide não disputar a Presidência da República pelo Novo

No dia 1º, o Novo lançou a pré-candidatura de Amoêdo, que terminou as eleições de 2018 na quinta colocação, com 2,5% dos votos válidos

Governo do Chile decreta quarentena total em Santiago

O Chile realiza um dos processos de vacinação mais bem-sucedidos do mundo. Mais de 11,2 milhões dos 19 milhões de habitantes já receberam ao menos uma dose das vacinas

Enquanto você desligou…

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no Dia dos Namorados

Segunda temporada de "Lupin", série da Netflix, e estreia de "Loki", produção Marvel no Disney+: confira os principais lançamentos dos streamings

Com moletons em alta, Tommy lança peças com Bob Esponja e Pernalonga

As novas coleções capsula fazem parte de uma collab com a ViacomCBS e Warner Bros. Só neste ano, a venda de moletons cresceu 680% na Tommy

Jaquetas de Mick Jagger irão à venda em leilão

Entre os itens à venda estão duas jaquetas nas quais Scott e Jagger colaboraram para o vocalista dos Rolling Stones

'Lupin', o retorno do ladrão cavalheiro em 2ª temporada na Netflix

Quem, afinal, nos dias de hoje, não gosta de ver uns ricos se dando mal? "Eu acho que esse já era um dos motivos do sucesso dos livros, eram pessoas comuns contra o sistema", disse ao Estadão Omar Sy

Agenda

No Brasil, são liberados os dados do setor de serviços no mês de abril.

Frase do dia

“Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem” -- Peter Drucker.

Abertura de mercado

