Desemprego, 'vacinagate', BR Distribuidora e o que mais move o mercado

O clima de aversão ao risco predomina no mercado internacional na manhã desta quarta-feira, 30, com investidores ainda cautelosos sobre os potenciais danos econômicos da variante delta da covid-19. Considerada mais transmissível, a mutação do vírus já levou a Austrália a reestabelecer restrições de mobilidade e a Rússia a registrar novo recorde de mortes pela doença.

Nas bolsas de valores, ligadas à reabertura econômica apresentam quedas significativas na Europa. Papéis de companhias aéreas estão entre as maiores perdas, com Air France caindo 3,3% e IAG (da British Airways), 2,7%.

Nesta manhã, o índice pan-europeu Stoxx 50 cai 1,3%, enquanto os futuros de Nova York recuam cerca de 0,3%. Enquanto reduzem posições no mercado acionário, Investidores buscam por proteção no dólar, que sobe contra as principais moedas emergentes e desenvolvidas.

Além dos possíveis efeitos da variante da covid, o mercado segue atento à bateria de dados econômicos divulgados hoje. O principal deles é o de variação de empregos privados dos Estados Unidos.

ADP

Medido pelo instituto ADP, o dado é conhecido como prévia do relatório oficial de empregos não agrícolas, o payroll, que será divulgado na sexta-feira, 2. A expectativa é de que 600 novos empregos tenham sido criados em junho. Se confirmado, o número representará uma desaceleração da retomada do mercado de trabalho, tendo em vista que no mês anterior foram criadas quase 1 milhão de vagas.

Na véspera, um dos membros do Federal Reserve, Thomas Barkin, chegou a afirmar que irá esperar uma retomada mais sólida do mercado de trabalho americano antes de reduzir os estímulos via compra de ativos. No mercado, a expectativa é de que uma diminuição do ritmo seja anunciada no fim de agosto, no Simpósio de Jackson Hole.

Taxa de desemprego

Investidores locais também devem repercutir os dados do mercado de trabalho que serão divulgados nesta manhã pelo IBGE. A expectativa é de que a taxa de desemprego brasileira, referente a abril, permaneça estável em 14,7%.

Vacinagate

No radar dos investidores também estão as discussões sobre irregularidades em contratos de vacinas. Segundo reportagem publicada na última noite pela Folha de S. Paulo, o governo de Jair Bolsonaro pediu propina de 1 dólar por dose para fechar contrato com a Davati Medical Supply, que teria contatado o Ministério da Saúde para negociar 400 milhões de doses da vacina Astrazeneca.

Luiz Paulo Dominguetti, que contou à Folha sobre o suposto esquema de propina, deve ser chamado para prestar esclarecimentos na CPI da Covid, de acordo com o G1. Segundo a CNN, o diretor de logística da pasta, Roberto Ferreira Dias, que teria cobrado propina, deve ser exonerado.

BR Distribuidora

Está prevista para esta quarta a precificação da oferta subsequente (follow-on, em inglês) da BR Distribuidora (BRDT3). A operação irá marcar a venda do restante da participação da Petrobras (PETR3/PETR4) na companhia. A expectativa é de que a oferta movimente cerca de 12 bilhões de reais.

Anima

A Anima (ANIM3) anunciou a venda de escolas de Santa Catarina para a Bahema em uma operação de 36,45 milhões de reais. “A transação integra os esforços da Ânima Educação em sua estratégia clara de desalavancagem”, afirma a companhia em fato relevante.

Ambipar

Após fechar duas aquisições entre o fim da semana passada e o início desta, a Ambipar (AMBP3) anunciou mais uma. Desta vez, a empresa comprada foi a EMS Environmental, dos Estados Unidos. A empresa é focada em emergências ambientais e remediação do solo. Com três bases operacionais (em Nova York, Pensylvania e Carolina do Norte, a EMS faturou 3 milhões de dólares em 2020.