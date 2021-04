Desenvolvimento sustentável: o que é e como aplicar na prática?

Desenvolvimento é uma palavra que costuma ser atrelada à economia. O ponto é que o desenvolvimento que visa apenas o , incansavelmente, é insustentável devido ao consumo de recursos naturais em larga escala. No futuro, caso as empresas e governos não pensem no meio ambiente, os recursos naturais podem esgotar. Por isso, o desenvolvimento sustentável torna-se um assunto ainda mais importante.

O que propõe o desenvolvimento sustentável

A definição de desenvolvimento sustentável foi elaborada pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. A instituição foi criada pelas Nações Unidas para fomentar debates que envolvam o desenvolvimento econômico em linha com a conservação ambiental.

Ela determina que o desenvolvimento sustentável é “capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações”. Ou seja, está relacionado ao desenvolvimento da sociedade como um todo, tanto no ambiente econômico quanto no social, com o objetivo de também conservar os recursos para o futuro.

Como alcançar o desenvolvimento sustentável?

O essencial para que haja desenvolvimento sustentável é o reconhecimento pela sociedade de que os recursos naturais podem, sim, acabar. Por isso, é preciso que todas as pessoas, principalmente as que trabalham em áreas ligadas ao desenvolvimento econômico, tenham em mente que a preservação do meio ambiente é algo determinante para o futuro do planeta.

Mas o crescimento econômico não depende dos recursos naturais?

A resposta é: sim. Mas é um consenso que preservar os recursos naturais é essencial para a humanidade, seja para o crescimento da economia ou para garantir a sobrevivência da humanidade.

Vale esclarecer também que o desenvolvimento sustentável não obriga empresas e governos a diminuírem suas demandas. O único propósito é melhorar a qualidade e otimizar o uso de matérias-primas e produtos. Isso é possível por meio de reutilização e reciclagem, cada vez mais essenciais.

Pegada ecológica

Apesar das de desenvolvimento sustentável ficarem mais concentradas entre governos federais e empresas, é preciso que todas as pessoas façam a sua parte para diminuir a pegada ecológica.

Pegada ecológica é um termo derivado da palavra em inglês footprint e refere-se ao quanto de terra e água seria necessário para sustentar as novas gerações, considerando todos os recursos materiais e energéticos gastos por uma população.

Em alguns sites, há testes em que é possível calcular o quanto cada pessoa gasta de recursos naturais ao longo da vida e mensura o quão agressivo isso é para o planeta. Ou seja, avaliam se você vive de forma sustentável e se sua demanda excede o que a terra pode repor.

Quais as atitudes para se alcançar o desenvolvimento sustentável

É importante ressaltar que, fazendo nossa parte, podemos ajudar na construção de um mundo melhor para as gerações futuras. Pensando nisso, a EXAME Invest enumerou algumas atitudes que podem ajudar no desenvolvimento de um mundo mais sustentável.

Atente-se ao consumo de água e energia elétrica

Após uma semana cansativa, há quem prefira um banho mais longo e relaxante. Porém, o hábito é bastante prejudicial ao meio ambiente. O ideal é ficar de cinco a 10 minutos no banho.

O chuveiro elétrico gasta muita energia, e o desperdício de água ao longo do banho já é consideravelmente maior do que em outras atividades do dia a dia.

Mas não é só isso. Não deixe luzes acesas em cômodos desocupados ou tomadas plugadas na rede elétrica, mesmo sem uso. Isso pode tornar o seu consumo maior e, consequentemente, prejudicar mais o meio ambiente.

Reciclagem e reutilização

Reciclar o lixo é um hábito que nem todo mundo tem e que pode ajudar – e muito – o planeta. É preciso ter consciência de que o desenvolvimento sustentável parte de pequenas práticas como esta. Separar plásticos, vidros, latas e outros materiais recicláveis do lixo orgânico é essencial para o meio ambiente.

A reutilização, principalmente de água, também pode ser de grande ajuda para o desenvolvimento sustentável. Muitas vezes, a água com sabão, que sobra da máquina de lavar roupas, por exemplo, pode ser útil para lavar o quintal ou a calçada de casa.

Consumo consciente

Segundo a WWF-Brasil (Fundo Mundial para a Natureza, na tradução para o português), organização sem fins lucrativos que visa mudar a atual trajetória de degradação socioambiental, os hábitos de consumo também são importantes.

Quanto mais compramos, mais as empresas aumentam a produção. E, dependendo do material, essa cadeia pode degradar ainda mais o meio ambiente e até aumentar o desmatamento.

Com isso, pode haver aumento da liberação de gases na atmosfera responsáveis pelo efeito estufa e pela consequente aceleração do aquecimento global.

O ideal, antes de comprar qualquer produto, é questionar: “eu realmente preciso disso agora?” Somente se de fato for uma necessidade, a compra é válida.

Utilização de meios alternativos de transporte

Diante da pandemia causada pela covid-19, desde 2020, não é aconselhável usar transportes públicos e/ou ficar em ambientes com muitas pessoas aglomeradas.

Quando a rotina voltar ao normal, é importante repensar os meios de locomoção para ajudar o meio ambiente. Usar patinetes elétricos e bicicletas, por exemplo, pode diminuir sua pegada ecológica.

Economia sustentável

De acordo com a head de ESG da EXAME Invest Pro, Renata Faber, o conceito de economia sustentável também é importante para os investidores. As empresas que buscam boas práticas ESG (Ambiental, Social e Governança, na tradução da sigla para o português) têm um controle melhor de riscos e, historicamente, está provado que elas têm maior retorno do que as outras companhias.

“Essas empresas que possuem maior responsabilidade em relação ao meio ambiente têm funcionários e clientes mais fiéis. Elas tendem a ser empresas mais inovadoras e a apresentar maior crescimento”, destaca a especialista.

Empresas que usam de recursos naturais

Mas e as companhias que têm os recursos naturais como base para o seu negócio, o que podem fazer para diminuir a pegada ecológica? Segundo Faber, é muito importante pensar na maneira de compensar a emissão de carbono.

“Quando as empresas começam a pensar na compensação da sua pegada de carbono procuram também meios de emitir menos poluentes. Além disso, a sustentabilidade traz novos negócios. Por exemplo: a nova onda de proteínas vegetais. O segmento tem crescido muito e a ideia é que ofereça algo muito mais sustentável do que a proteína animal”, afirma a analista.

MBA Executivo em ESG e Impact

A EXAME Academy, em parceria com a Trevisan Escola de Negócios, oferece cursos de MBA (Mestre em Administração de Negócios). Entre as diversas , está o MBA Executivo em ESG e Impact, que foi desenhado para atender a crescente demanda de empresas e profissionais em busca de boas práticas de desenvolvimento sustentável, abrangendo também parâmetros sociais e de governança.

Objetivos do MBA

O curso visa ampliar os conhecimentos dos alunos em relação aos possíveis impactos no desempenho de negócios e empresas. Isso é feito a partir de eixos centrais que medem a sustentabilidade, o impacto social de investimentos e operações empresariais e a geração de valor. Os critérios de sustentabilidade ESG são tratados detalhadamente no programa.

O objetivo central do curso é desenvolver nos alunos o conhecimento das melhores práticas corporativas em ESG, para capacitá-los em relação às avaliações dos impactos da questão ambiental no mercado e na sociedade. O curso ensina o aluno a promover a sustentabilidade sem abrir mão do lucro.

Quer elevar sua carreira e ajudar empresas a serem mais sustentáveis? Conheça o MBA de ESG exclusivo da EXAME em parceria com a Trevisan

Conteúdos do curso

Ao se inscrever no MBA Executivo em ESG e Impact, o aluno aprenderá desde mapeamento de riscos e melhores práticas até soluções e gestão de riscos.

Ao final do curso, os alunos que cumprirem os requisitos acadêmicos para aprovação receberão um certificado de MBA Lato Sensu, em nível de Especialização em ESG e Impact.

O MBA em ESG também mostra como é possível ver o crescimento econômico em linha com a preservação do meio ambiente, alcançando diretamente o desenvolvimento sustentável.