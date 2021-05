Desprezo de Buffett por metas ESG incomoda Wall Street

"Mesmo um investidor com a fama de Buffett não está imune a tais tendências do mercado", disse Ric Marshall, diretor executivo para ESG da MSCI Inc.

Representantes da Berkshire Hathaway e de Buffett não comentaram o assunto.

Em oposição às propostas dos acionistas, o conselho de administração da Berkshire Hathaway argumentou que o modelo descentralizado da companhia torna difícil a aplicação de modelos padronizados de clima e diversidade em suas unidades operacionais.

Buffett, um dos maiores filantropos do mundo, afirmou a investidores durante a reunião que a cobrança de relatórios ESG de todas as subsidiárias seria "asinino" porque muitas são pequenas e a Berkshire Hathaway permite que elas sejam comandadas de forma independente.

Ele afirmou ainda que não gosta de fazer "julgamentos morais" sobre negócios e que é "muito difícil" decidir quais beneficiam a sociedade.

A Berkshire Hathaway não está sozinha. Outras grandes empresas, incluindo Citigroup e Amazon.com, têm resistido a apelos ESG de acionistas, considerando-os impraticáveis ou inferiores aos que já afirmam praticar.

A presidente executiva da Whistle Stop Capital, Meredith Benton, uma consultora do grupo de acionistas As You Sow ("Como você semeia"), responsável pela proposta sobre diversidade na Berkshire Hathaway, afirmou que a companhia se destaca por demonstrar pouca iniciativa sobre metas ESG e que Buffett mostrou "falta de liderança".

"Mesmo Buffett não pode ignorar o que seus investidores estão pedindo", disse Benton.

Em nota em seu site, a BlackRock criticou a BerkshireHathaway por não mostrar adequadamente como seu modelo de negócios será "compatível com a economia de baixo carbono" e por não revelar informações que possam ajudar os investidores a entender seus esforços de promoção da diversidade.

Tim Youmans, um dos líderes da Federated Hermes, afirmou que o vice-presidente do conselho da Berkshire, Greg Abel, pareceu mais focado em mudanças climáticas na reunião de acionistas que seu chefe. Buffett disse esta semana que Abel será o presidente executivo da empresa se ele deixar o posto.

Abel afirmou na reunião de investidores que todas as usinas de energia a carvão da Berkshire vão fechar até 2049 e que a divisão de eletricidade da companhia já fez uma grande transição para energia renovável.

Youmans disse que o comentário deu esperança de que a companhia será mais aberta a questões ESG, mas acrescentou que "estamos buscando informações e metas, não esperança".

