Quer se destacar no mercado financeiro? Veja dicas de professor da USP

Não é de hoje que o mercado financeiro chama a atenção de profissionais em busca de sucesso. Mas o crescimento acelerado do mercado de capitais no Brasil tem colaborado para tornar o setor ainda mais competitivo por aqui.

De acordo com o Guia Salarial 2021, desenvolvido pela Robert Half, a gerada pela pandemia aumentou a demanda por profissionais capazes de analisar, identificar e originar oportunidades no mercado. Nesse cenário, cargos relacionados a análise de riscos, M&A (setor relacionado a fusão e aquisição de empresas) e backoffice ganharam destaque.

“Nas últimas décadas temos presenciado maior aparelhamento e complexidade dos negócios e consequentemente do mercado financeiro, que é proativo em relação às suas propostas de produtos e serviços para o setor produtivo. Isso vem promovendo um movimento importante junto aos profissionais ligados aos negócios de forma geral”, pontua Edgard Cornacchione, professor Titular da FEA/USP e presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI).

Com salários girando em torno de 8.000 reais para cargos de entrada (mas que podem chegar à casa dos 87.000 para cargos de liderança), as vagas para trabalhar na área estão cada vez mais disputadas.

Mas como chamar a atenção dos recrutadores nesse cenário? Quais habilidades são essenciais para se destacar como profissional do mercado financeiro e qual é a melhor maneira de adquiri-las?

Para responder a essas perguntas, a EXAME pediu ajuda do professor Edgard Cornacchione. Veja, abaixo, três dicas elencadas por ele.

1. Abandone rótulos

Para Cornacchione, o primeiro passo para se destacar na área é abandonar os rótulos que normalmente se tem a respeito do profissional de mercado financeiro. Isso porque, com um cenário em constante mudança, o setor busca cada vez mais profissionais atualizados e com potencial para desempenhar funções em situações ainda não estabilizadas.

“Para tanto, sugiro respeitar muito os fundamentos financeiros e o próprio ‘peso do mercado’, ao mesmo tempo em que possa desenvolver habilidades de sensoriamento e percepção de relações e analogias, especialmente com perspectiva global, envolvendo variáveis significativas”,diz.

2. Potencialize sua formação

Mesmo que sua primeira formação ou trajetória de carreira estejam pouco relacionadas ao mercado financeiro, é possível potencializar habilidades e aproximar-se deste mercado por meio de formações complementares, que garantam mais segurança no desempenho de suas funções.

“Cursos de curta duração complementares têm um papel específico de suprir lacunas mais just-in-time, e cursos de longa duração apresentam-se como reais oportunidades para ampliar a experiência significativa no setor”, destaca Cornacchione.

3. Diversifique o networking

Independentemente da área de atuação, criar uma rede de contatos sólida e qualificada é essencial para se destacar. Mas engana-se quem pensa que ter bom relacionamento apenas com as pessoas que já trabalham com você é o suficiente.

Para que a experiência seja ainda mais rica e vantajosa, é importante ampliar o networking profissional, diversificando entre setores, empresas e níveis de hierarquia. “Vale a pena articular com pessoas mais experientes, bem como com pares que tenham vivenciado trajetórias pessoais e profissionais diferentes e aproveitado as oportunidades de supervisão de talentos menos experientes”, conclui.

Foi pensando em ajudar no desenvolvimento destas habilidades e em facilitar o caminho para uma alavancagem de carreira, que a FIPECAFI, entidade sem fins lucrativos criada por professores do Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, desenvolveu, em parceria com a EXAME, o Executive MBA em Valuation e Análise Financeira.

Voltado tanto para executivos com atuação direta no mercado financeiro quanto para profissionais que buscam uma transição de carreira para o setor, o curso tem o objetivo de potencializar experiências de engajamento técnico-profissional na área financeira e de capacitar profissionais para que sejam capazes de identificar tendências e analisar cenários econômicos com base em estudos científicos e análise de dados.

“A parceria entre FIPECAFI e EXAME vem combinar os respeitados atributos de cada instituição, com foco nas demandas mais atuais do mercado financeiro. A grande vantagem é que os participantes têm acesso à combinação exclusiva de professores, profissionais e recursos, em primeira mão, reunindo o melhor da academia e do mercado”, destaca Cornacchione .

Aprenda com Mestres e Doutores formados pela USP e com executivos de mercado com reconhecida experiência prática profissional. Saiba mais sobre o Executive MBA em Valuation e Análise Financeira

Com carga horária mínima de 420 horas, o programa é desenhado de forma modular. Assim, com orientação do coordenador acadêmico, os alunos podem escolher quais trilhas seguir de acordo com temas de seu interesse.

Visando oferecer maior flexibilidade (tanto de tempo quanto de espaço) aos alunos, as aulas acontecerão na modalidade de ensino online, o que também permite maior imersão e familiarização dos participantes com o ambiente digital, cada vez mais importante para os profissionais deste mercado.