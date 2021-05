Detran leiloa mais de 750 veículos na cidade de São Paulo

O Detran.SP realiza leilão online de 768 carros na cidade de São Paulo. Os certames serão realizados a partir desta quarta-feira, 19, até sexta-feira, 21. Fazem parte do leilão veículos com documentação e em fim de vida útil.

Os carros, que foram apreendidos por questões administrativas, como falta de licenciamento, CNH vencida, entre outros, precisam ser pagos à vista.

A inscrição para participação deve ser feita pelo site da empresa responsável, que pode ser acessado pelo portal do Detran.SP. Após a inscrição, o participante receberá uma senha para sua participação.

As visitas aos pátios estão temporariamente suspensas como medida de prevenção à pandemia. Os interessados podem conferir as fotos dos veículos no site da empresa responsável pelo leilão.

Cuidados necessários

O primeiro passo para participar dos leilões oficiais do Detran.SP é acessar o portal e ler o edital. Este documento inclui dados importantes, como nome e contato do leiloeiro e dados dos veículos.

Os leilões são boas para se adquirir veículos a preços mais baixos, mas é preciso ter cuidado para não cair em sites falsos. Empresas que estiverem executando certames ilegais usando o nome do Detran.SP devem ser denunciadas à Polícia Civil e à Ouvidoria do órgão.