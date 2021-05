No Dia da Mata Atlântica, Colgate quer plantar 45 mil árvores no bioma

Nesta quinta-feira, 27, é comemorado o Dia da Mata Atlântica, e a Colgate-Palmolive aproveitou a data para anunciar a renovação da parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica em um novo projeto de restauração do bioma que consiste no plantio de 45.000 mudas em áreas de conservação nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

As árvores plantadas até o momento correspondem a uma área de 18.000 hectares, o equivalente a 34 campos de futebol. Segundo a empresa, as mudas já compensaram mais de 7.000 toneladas de carbono na atmosfera.

Desde 2018, a empresa mantém parceria com a Fundação por meio do projeto Florestas do Futuro, criado em 2004 pela SOS Mata Atlântica e que reúne empresas, sociedade e entidades governamentais na construção de projetos de reflorestamento. Essa aliança, segundo a empresa, faz parte de uma estratégia global de sustentabilidade da Colgate para 2025. Na esteira de ambientais, a empresa já lançou o primeiro tubo reciclável de pasta de dente do país e a reciclabilidade de todas as embalagens de sabonetes em barra da marca Palmolive.

“Mais do que uma tendência, a sustentabilidade para a Colgate-Palmolive® é base de tudo que fazemos. Como líderes de mercado, é papel da empresa levar sustentabilidade na vida das pessoas”, diz Nelson Malta, diretor de marketing da Colgate-Palmolive no Brasil.

Através de compras de mudas feitas pelo site da Fundação, a campanha “plantando juntos o futuro” também permitirá que consumidores colaborem diretamente para a restauração da Mata Atlântica.

Outras ações

Em comemoração à data, a Comgás também decidiu retomar sua campanha de conscientização ambiental e digital e estreitar laços com a SOS Mata Atlântica. Na prática, como resposta a todos os clientes que solicitarem o recebimento da conta por e-mail e débito automático ao invés da fatura impressa, a Comgás plantará uma árvore na região de Promissão, no interior de São Paulo — área de conservação do bioma. Os pedidos podem ser feitos pelo site da Comgás até o dia 30 de junho.

“A campanha evidencia como uma atitude simples e digital se torna uma oportunidade para contribuir na preservação de nossas florestas", afirma Maria Fernanda De Paoli, head executiva de mercado da Comgás.

