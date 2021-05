Dia do Hambúrguer: Coca-Cola cria lanche com QR Code em ação contra a fome

A fabricante de bebidas Coca-Cola lança nesta sexta-feira, 28, uma nova ação em comemoração ao Dia do Hambúrguer. A empresa irá oferecer, em parceria com a hamburgueria Just Burguer, em São Paulo. Entre os dias 27 e 30 de maio, clientes que fizeram pedidos pelo iFood receberão um lanche com um QRCode que permite doações para a campanha de combate à fome criada pela Coca-Cola.

A inciativa faz parte do projeto Por todas as Mesas, anunciado na última semana, e que apoia a ONG Ação da Cidadania por meio da doação de 2,5 milhões de refeições com bebidas por um prazo de dois meses para a campanha Brasil sem Fome. As doações estão sendo feitas a partir da doação de 50 centavos a cada pedido feito nas plataformas de delivery iFood, Rappi, Uber Eats, Aiqfome e Wabi.

Como funciona

Na nova ação, o combo especial "Not Just a Burger – Special Edition" virá com um QR code estampado no pão. Ao escanear o código, os consumidores serão direcionados para o site da campanha, onde terão acesso a conteúdos e poderão fazer suas próprias doações. A ideia é também que o consumidor possa postar a imagem do hambúguer nas redes sociais, e assim permitir que outras pessoas tenham acesso ao link de doação.

O valor do combo é de R$ 35, e a promoção é válida apenas para pedidos feito na cidade de São Paulo.

Outras

Além da ação com a hambúgueria, a Coca-Cola disponibilizará, como parte de seus esforços no combate à fome, R$ 1 milhão em vouchers de R$ 5 para pedidos realizados em pequenos restaurantes cadastrados no iFood que estejam participando da campanha Por Todas as Mesas. “Com esta iniciativa, nosso olhar também está voltado para o estímulo ao pequeno comércio, segmento muito afetado pela pandemia”, disse Silmara Olívio, vice-presidente de relações corporativas da Coca-Cola, à EXAME.

