Dia dos Solteiros, redução das normas trabalhistas e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Dia dos Solteiros: o que é a data chinesa de promoções que chega ao Brasil

Embora o nome não tenha caído no gosto dos consumidores brasileiros, promoções devem ser vistas por aqui também nesta quinta-feira

Governo reduz mil normas trabalhistas a 15 e flexibiliza vale-alimentação

Medida foi anunciada com revisão de mil normas trabalhistas, que foram reduzidas a 15

Vendas do Varejo, Magalu, Americanas, Smart Fit e o que move o mercado

Pagamento de dívidas da Evergrande reduz aversão ao risco no exterior após inflação americana assustar investidores

Private equity mira no ESG e quer ir além do

Um recorde de 132 fundos de “impacto” inaugurou este ano, de acordo com dados da Preqin, que monitora o setor. A categoria acumula US$ 20 bilhões desde 2015

Na reta final, COP26 tem expectativa de acordos

A COP26 entra na reta final e crescem as expectativas de acordos para as mudanças climáticas

Evergrande paga juros de três títulos

Na de Hong Kong, as da Evergrande, muito desvalorizadas desde o início do ano, subiram 8,4%

Gestores estão evitando o Brasil. Como você pode fazer o mesmo?

Todo bom investidor sabe que não só a (inclusive geográfica) é essencial como agora mandatória para quem quer preservar os retornos da carteira

Oi tem prejuízo de R$ 4,81 bilhões no 3º trimestre, piora de 86% em um ano

A receita líquida consolidada da empresa foi de R$ 4,520 bilhões

Polícia alerta para crimes com uso do PIX

Delegado de operações especiais da secretaria do estado alerta para nova modalidade de roubo

Retomada: feira de franquias começa hoje com expectativa de investimentos

Expo Franchising ABF Rio reúne 40 marcas de franquias e microfranquias e traz chances para empreendedores que desejam operar no modelo de franquias

Após ter gameplay vazada, GTA Trilogy é oficialmente lançado

A versão com melhorias gráficas da trilogia de Grand Theft Auto, que traz Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas, chega as lojas com suporte para o português do Brasil

Empresa vai recrutar 15 mil motoristas para entregas de fim de ano

A CargoBR estima entregar mais de 200 mil pedidos por dia durante o período de Black Friday e Natal

Com trabalho remoto e híbrido, iFood abre 300 vagas para negros

A meta da empresa para 2023 é ter um total de 30% de líderes negros e 40% no quadro geral de funcionários.

Política e mundo

Alemanha bate recorde de casos de covid em 24h

Este é o quarto dia consecutivo no qual a Alemanha registra ma nova alta diária de casos de covid

Por que a Europa está batendo novos recordes de casos de covid?

Na Alemanha, 40 mil pessoas são infectadas apenas nesta quarta, dia 10, maior número desde o início da pandemia, e médicos alertam para emergência; Rússia estuda suspender atividades presenciais

Enquanto você desligou..

Wilson do filme 'Náufrago' é leiloado por R$ 1,6 milhão

De acordo com a descrição da casa de leilão, a bola está "muito desgastado, com tinta aplicada para criar uma aparência gasta e suja"

Hamilton espera ver Neymar em jogo antes de corrida da F1 no Brasil

Neymar e Hamilton já se encontraram várias vezes no passado, com o brasileiro uma vez se referindo ao heptacampeão de Fórmula 1 como um "irmão de outra mãe"

Honda: conheça os novos modelos que substituirão Civic e Fit no Brasil

City será lançado nas versões sedã e hatch, que devem chegar às concessionárias no início de 2022

Portugal proíbe chefe de mandar mensagem fora do horário de trabalho

Além disso, empresas serão obrigados a pagar o aumento das despesas com o home office

Abertura de mercado

