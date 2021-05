Dia Livre de Impostos; Dimas Covas na CPI da Covid e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

PIB americano, taxa de desemprego e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais oscilam entre queda e estabilidade à espera de dados dos Estados Unidos

CPI da Covid ouve Dimas Covas, diretor do Butantan, nesta quinta-feira

Senadores querem saber sobre atuação na busca e na produção de vacinas contra a covid-19 e conversas com o governo federal sobre o assunto

Desemprego: novos dados do IBGE não devem mostrar melhora

Ao fim de fevereiro, a taxa de desemprego foi de 14,4% e os desalento na ocasião atingia cerca de 6 milhões de pessoas

Dia Livre de Impostos: lojas dão descontos de até 70%; veja como comprar

São mais de 2000 lojas participantes em 249 cidades. A ação visa conscientizar a população sobre a alta taxa da carga tributária

O que é o dia livre de impostos e por que lojas dão até 70% de desconto

Mais de 2 mil estabelecimentos já se cadastraram para a edição 2021 do DLI. É possível ter acesso aos descontos nesta quinta (27)

Tânia Cosentino, da Microsoft: falta de profissionais vai atrasar o Brasil

Em entrevista, a CEO da Microsoft no Brasil fala sobre sua preocupação mais urgente: requalificar os brasileiros para o futuro do trabalho

Edtech Trybe recebe autorização do Banco Central para criar fintech

Edtech fundada em 2019 quer oferecer crédito, conta salário e outros produtos financeiros a estudantes já cadastrados na plataforma

Startup brasileira de venda por chat é escolhida como parceira do WhatsApp

Omnichat, que triplicou de tamanho em 2020, poderá se conectar diretamente às ferramentas de comunicação para empresas do WhatsApp

Vitreo lança fundo de cobre para aproveitar alta dos carros elétricos

Commodity acumula valorização de 84% em um ano; gestora vê sustentação de preços elevados com a tendência de maior demanda

Os fundos de que mais ganharam investidores durante a pandemia

Produtos temáticos e com exposição ao mercado internacional estiveram entre os mais buscados do período

Como declarar prêmios no Imposto de Renda 2021

Ganhou na loteria ou algum outro tipo de prêmio? É preciso avisar a Receita. Veja o passo a passo

Política e mundo

Fiocruz: 17 estados e o DF têm ocupação de UTIs igual ou superior a 80%

Diante desse quadro, especialistas alertam para o agravamento da pandemia de covid-19 nas próximas semanas

Câmara aprova MP que eleva salário mínimo a R$ 1,1 mil

Trata-se de um aumento de 5,26% (R$ 55) em relação ao valor do ano passado, de R$ 1.045

Apesar do conselho de militares, Pazuello não quer ir para a reserva

General discute nesta quinta com Bolsonaro caso do ex-ministro da Saúde, que transgrediu regras militares ao subir em palanque com o presidente

Governo Bolsonaro planeja desfile de 7 de Setembro com 20 mil pessoas

Programação tocada pelo Ministério das Comunicações prevê instalação de telões e arquibancadas

China e EUA têm primeira aproximação após guerra comercial

Os dois países assinaram um acordo em janeiro de 2020 com o objetivo de encerrar dois anos de guerra comercial. O acordo também prevê que as duas partes devem ter encontros a cada seis meses

Enquanto você desligou…

Sem público nos jogos, clubes se reinventam para manter patrocinadores

Desde março do ano passado, mais de 100 novos acordou ou renovações de patrocínios aconteceram entre os clubes da série A; Marcas entenderam que era o momento de estreitar valores, diz especialista

Levantamento estima tamanho da fortuna de Anitta

A cantora e empresária de 27 anos foi considerada uma das personalidades mais influentes do mundo pela revista Time em fevereiro

McDonald's lança combo e acessórios do BTS; saiba onde encontrar

Refeição da banda coreana BTS chega em alguns restaurantes do McDonald's Brasil nesta quarta-feira. Parceira também conta com lançamento de acessórios exclusivos

Instituto no Canadá oferece bolsas de R$ 43 mil com permissão de trabalho

Os estudantes podem trabalhar meio período e levar a família junto para o Canadá

Agenda

Nesta quinta-feira (27), no Brasil será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

Os Estados Unidos divulgam o PIB do primeiro trimestre de 2021 O índice é um dos principais da economia e indica o crescimento econômico do país no período. O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. Também será divulgada as vendas pendentes de moradias, um indicador que reflete a mudança no número de contratos de venda de imóveis residenciais, assinados no mês de relatórios em comparação com o anterior.

Frase do dia

"Não tenha medo de desistir do bom para perseguir o ótimo" – John D. Rockefeller, empreendedor.

Abertura de mercado

Exame Flash