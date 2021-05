Dia Livre de Impostos: posto venderá gasolina a R$ 3,22

Na 15ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI), a gasolina, um dos itens que mais tem sofrido com alta tributação, será vendida a R$ 3,225 em Belo Horizonte.

O posto que promove o desconto é o Posto Pica Pau II, no bairro Carlos Prates (Av. do Contorno, 10.325).

Os interessados devem ficar atentos às regras:

➔ Para evitar aglomeração, serão disponibilizados vouchers que devem ser adquiridos pelo Clube de Vantagens CDL/BH, nos dias 24 e 25 de maio.

➔ Será disponibilizado um voucher por CPF.

➔ O abastecimento no posto será nos dias 27 e 28 de maio, de 6h às 18h.

➔ O pagamento será no dia do abastecimento, somente em dinheiro.

➔ Somente carros poderão abastecer. Motocicletas não podem participar.

➔ O abastecimento é limitado a R$ 130 por carro, o que corresponde a 40,31 litros.

➔ O posto vai limitar 5 mil litros nesta ação, que atende ao total de 122 carros.

O voucher deve ser retirado no site ou pelo aplicativo na Play Store (Android) ou Apple Store (IOS). Basta realizar um cadastro gratuito, clicar no banner DLI ou pesquisar DLI e clicar em “utilizar”. Depois, basta apresentar o voucher no dia do abastecimento. Os vouchers são limitados e serão disponibilizados nos dias 24 e 25 de maio.

Em sua 15ª edição, o Dia Livre de Impostos (DLI), promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e com abrangência nacional, é um manifesto contra a alta carga tributária praticada no país.

Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, a gasolina é um dos produtos mais onerosos do país. Quase metade do valor que se paga na bomba é referente a impostos: CIDE/PIS-COFINS e o ICMS, juntos, somam uma fatia de 46,71% do valor atual da gasolina, que está, em média, R$ 5,749.

Em 2021 o DLI será realizado no dia 27 de maio e contará com a participação de 1.184 lojas de 191 cidades e 23 estados. São drogarias, perfumarias, supermercados, autoescola, escola de idiomas, lojas de material de construção, pet shop, lojas de calçados, roupas e acessórios, entre outras, que comercializarão produtos e serviços sem o valor dos impostos. A lista completa de empresas e produtos pode ser consultada no site do evento.

