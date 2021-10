Dias antes da COP26, Suzano antecipa meta de remover toneladas de CO2

A produtora de papel e celulose Suzano anunciou nesta quinta-feira, 21, a antecipação da meta de remover 40 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera, de 2030 para 2025.

"Estamos reforçando nosso programa verde de descarbonização, em busca da contenção do aquecimento global. Não é possível esperarmos até 2050 para agirmos, é preciso fazer algo agora", disse Walter Schalka, presidente da Suzano em evento para jornalistas.

Segundo a companhia, esta é uma oportunidade de trabalhar com a ampliação de cobertura vegetal por meio de plantios comerciais e de áreas destinadas à conservação.

Para o executivo, a Suzano também pode inspirar outras empresas a anteciparem as suas metas, bem como incentivar uma mudança que envolve a sociedade e civil e governos.

Emissões de carbono

A pauta da emissões de carbono é um um dos temas centrais da Conferência das Partes, a COP26, que ocorrerá em Glasgow na Escócia na primeira quinzena de novembro. Isto se dá por meio do Artigo 6 do Acordo de Paris, que trata da criação de um mercado global de carbono e busca a regulamentação do proposto em 2015.

"O programa verde, de descarbonização do globo, tem grande potencial de gerar empregos, projetos nesta frente, oportunidades para empresas e para o meio ambiente. Assim, a Suzano defende o mercado regulatório", diz Schalka.