DiDi, da 99, despenca mais de 20% em NY após cerco da China

As da DiDi Global despencam 23% em Wall Street nesta terça-feira, 6, antes de sua primeira sessão desde que os reguladores chineses ordenaram que o aplicativo da empresa fosse retirado do ar, dias depois de seu IPO de 4,4 bilhões dólares na de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês).

A Administração do Ciberespaço da China (CAC) ordenou a remoção do aplicativo empresa chinesa de transporte urbano por aplicativo no domingo, em meio a uma investigação oficial sobre como a empresa usa dados de clientes.

Outras empresas chinesas listadas nos EUA, incluindo Full Truck Alliance e Kanzhun Ltd, também sinalizavam uma abertura negativa nesta terça-feira após o CAC anunciar na segunda-feira investigações relacionadas à segurança cibernética em suas empresas afiliadas.

O mercado acionário norte-americano esteve fechado na segunda-feira em razão de feriado nos Estados Unidos.

Nas negociações pré-mercado nesta terça-feira, as ações da DiDi chegaram a cair 25%, para 11,59 dólar, bem abaixo de seu de estreia na Nyse de 16,65 em 30 de junho. Tamanha desvalorização faz com que DiDi perca quase 19 bilhões de dólares em valor de mercado.

"Em termos de impacto de fundamentos, isso (a queda do preço das ações) é um pouco severo, em nossa opinião", disse Sumeet Singh, diretor da Aequitas Research que publica no Smartkarma, à Reuters.

"Mas com algumas fontes de notícias dizendo que a DiDi sabia com meses de antecedência que uma repressão estava chegando, algumas pessoas começarão a ter suas dúvidas sobre a governança da empresa também."

O Wall Street Journal informou na terça-feira, citando fontes, que a empresa foi advertida por reguladores para atrasar a oferta pública inicial (IPO) e examinar a segurança de sua rede.

"E se a repressão foi de fato planejada com meses de antecedência, isso significa que não irá embora logo, o que pode explicar a grande correção do preço das ações", acrescentou Singh.

A DiDi disse na segunda-feira que a proibição do aplicativo teria um impacto adverso em sua receita na China, apesar de continuar disponível para os usuários existentes. Ele também disse à Reuters que não tinha conhecimento da investigação antes do IPO.

"A proibição do app de DiDi prejudicará o crescimento do usuário e, ao mesmo tempo, os usuários existentes do app de DiDi também terão um certo nível de reserva sobre o uso do app da empresa devido ao medo de comprometer seus dados pessoais", disse Shifara Samsudeen, analista da LightStream Research que também escreve no Smartkarma.

"Portanto, é óbvio que a linha de frente de DiDi será afetada."