Dinheiro "esquecido": BC anuncia novo site para consulta de valores

O Banco Central criou um novo site exclusivo para a consulta do "dinheiro esquecido" em bancos. As consultas ao Sistema de Valores a Receber (SVR) serão retomadas no dia 14 de fevereiro e contarão com um espaço específico para tal.

As consultas serão feitas no site valoresareceber.bcb.gov.br. Todo o relacionamento do cidadão com o SVR será feito nesse espaço e não haverá possibilidade de consulta no site principal do BC. Inicialmente, o sistema havia saído do ar em janeiro devido à sobrecarga de acessos.

