Direcional (DIRR3) registra seu melhor primeiro trimestre em vendas

A Direcional Engenharia (DIRR3) divulgou, recentemente, sua prévia operacional do primeiro trimestre de 2021. Foram os melhores resultados em vendas para o período na história da companhia. Durante o programa Papo Aberto, que vai ao ar no YouTube, Ricardo Gontijo, CEO da incorporadora, destacou alguns números.

“Foi um primeiro trimestre muito forte. Tivemos um crescimento de mais de 70% em termos de vendas, o que é muito expressivo. Também houve um aumento muito forte em lançamentos", afirmou Gontijo em entrevista com Luis Fernando Mollo, analista da EXAME Invest Pro. O crescimento nas vendas líquidas foi de 73% frente ao primeiro trimestre de 2020, atingindo um Valor Geral de Vendas (VGV) de 515 milhões de reais.

Com relação aos lançamentos, houve aumento de 311% em relação ao 1T20, totalizando um VGV de 575 milhões de reais. O CEO explicou, entretanto, que muitos dos que estavam previstos para o primeiro trimestre de 2020 foram adiados com a pandemia. "O impacto da covid-19 nos fez segurar um pouco os lançamentos até entendermos o contexto no qual estávamos navegando. Em 2021, o nosso ritmo já voltou ao normal", afirma.

No primeiro trimestre deste ano, a Direcional, uma das maiores incorporadoras e construtoras do Brasil, lançou oito novos empreendimentos/etapas. O foco da incorporadora e construtora é o desenvolvimento de empreendimentos populares e de médio padrão. A empresa, fundada em 1981, atua em diversas regiões do território nacional.

"Além de incorporadores, somos construtores. Há 40 anos começamos como uma construtora, então temos a capacidade de construção dentro da nossa estrutura. É um diferencial da empresa”, explica Gontijo.

“Temos aproximadamente 70% do nosso negócio voltado para o segmento Minha Casa Minha Vida (Casa Verde e Amarela) e aproximadamente 30% fora do programa. Fora disso, atuamos com produtos de de venda até 500.000, no máximo, 600.000 reais, por unidade", complementa.

DIRR3: adaptação para o digital

Assim como diversas empresas dos mais variados setores da economia, a Direcional também teve de se adaptar ao cenário da pandemia. A incorporadora, que já vinha investindo na plataforma online de vendas, acelerou o processo de desenvolvimento para alcançar o público online.

"Operamos por alguns meses de forma 100% digital. Mas estávamos bem preparados para essa realidade", assegura Gontijo. Ele explica que a empresa se adaptou rapidamente para atender os clientes de forma totalmente online, desde a demonstração dos imóveis e tour virtuais até a aprovação de crédito e assinatura de um contrato de financiamento. Por isso, as mais variadas restrições de contato físico e visitas aos estandes de venda não atrapalharam a Direcional.

Durante o Papo Aberto, Gontijo ainda falou sobre a forte demanda por novas moradias dentro do programa Casa Verde e Amarela, a operação da empresa dentro desse programa e fora dele e o planejamento da empresa para remunerar os seus acionistas com bons . Veja, abaixo, o vídeo completo com o CEO da Direcional.