Discurso do Fed, Bolsonaro pede economia de energia e tudo para ler hoje

Discurso do Fed, Minerva, Sinqia e o que mais move o mercado

Investidores esperam que Jerome Powell dê detalhes sobre redução de estímulos monetários nos Estados Unidos

Jackson Hole: o que esperar do simpósio de banqueiros centrais

Investidores aguardam sinais sobre o timing para o início da retirada gradual de estímulos pelo Federal Reserve via recompra de ativos

Bolsonaro pede que brasileiros economizem energia: 'Estamos no limite'

Segundo Bolsonaro, algumas usinas podem parar de funcionar se persistir; governo vinha resistindo a pedir racionamento à população

Da gasolina ao supermercado, o Brasil está realmente mais caro?

Combinação entre desemprego e inflação faz brasileiros sentirem no bolso há meses o momento difícil da economia — alguns mais do que outros

EXAME/IDEIA: empate entre Freixo e Castro por disputa ao governo do Rio

Com nomes ligados a Lula e Bolsonaro, eleição no Rio deve espelhar polarização na disputa ao Palácio do Planalto em 2022

Governo de SP 2022: Alckmin, Haddad, França e Boulos aparecem empatados

Disputa pelo cargo de chefe do Executivo do estado mais rico do país tem dois campos políticos muito bem definidos: direita e esquerda

Petrobras tem votação fora de época para novo Conselho nesta sexta

Com renúncia de conselheiro eleito em abril, que afirmou haver problemas naquela votação, petroleira pode ter novo "desenho" em grupo de conselheiros

Comece com pouco: saiba como na com até R$ 300

Novos investidores estão entrando na B3 com valores cada vez mais baixos; especialistas aconselham que investir um pouco a cada mês é mais importante

Cresce presença, mas negros ainda são sub-representados em propagandas

Negros, LGBTI+, pessoas com deficiência e outros grupos socialmente minorizados pouco aparecem nas propagandas no Brasil, apesar do alto potencial de consumo, revela estudo

A centenária empresa alemã que comanda a oficina das Paralimpíadas

Cadeira de rodas com pneu furado, problemas no encaixe da prótese e mais pode acontecer com os atletas paralímpicos durante a competição; conheça a Ottobock, responsável pelos serviços de manutenção e reparo dos jogos

Paralimpíada: Quem é Silvânia Costa, medalha de ouro no salto em distância

Silvânia Costa também foi ouro no salto em distância nos Jogos Rio-2016

População brasileira chega a 213,3 milhões de pessoas em 2021, diz IBGE

O dado foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. O crescimento estimado da população de 2020 para 2021 foi de 0,74%, de acordo com o IBGE

Prefeitura do Rio quer vacinar idosos com 3ª dose até 30 de outubro

A aplicação da dose de reforço nos idosos vai começar em 1º de setembro

Trabalhar em casa e criar games? Confira as vagas na Afterverse

A empresa procura por profissionais nas áreas de arte e design, tecnologia, finanças, branding e performance

Forbes na bolsa: grupo de mídia anuncia fusão com SPAC

Combinação deve avaliar a empresa em 630 milhões de dólares; serão negociadas na NYSE

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Estreias da série documental “Untold: Caitlyn Jenner”, e dos suspenses "Post Mortem: Ninguém Morre em Skarnes" e "A Saída" na Netflix. Já na Disney+, a estreia de "Viúva Negra"

Nos EUA, o presidente do Fed, Jerome Powell fará um pronunciamento. No Brasil, será divulgado o Caged. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

“Definir um objetivo é o ponto de partida de toda a realização” – W. Clement Stone.

