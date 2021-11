Disparada do minério, PMIs, Banco Inter e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais operam em queda na manhã desta terça-feira, 23, ainda refletindo a renomeação de Jerome Powell para a presidência do Federal Reserve (Fed).

Na véspera, a decisão do presidente Joe Biden de manter Powell no comando da política monetária americana chegou a animar investidores, sem a incerteza que representaria uma possível troca de nomes. Por outro lado, a permanência de Jerome Powell tem aumentado as apostas de que o chairman irá adotar um tom mais contracionista em seu segundo mandato.

Com perspectivas de um aperto monetário, de tecnologia estiveram entre as piores perdas do último pregão, com o índice Nasdaq caindo mais de 1% e empresas brasileiras do setor, como Inter (BIDI11) e Locaweb (LWSA3) sofrendo duras perdas na B3.

O clima negativo se estende para esta terça. Na Europa, onde investidores ainda lidam com uma nova onda de coronavírus em meio à baixos níveis de vacinação, o Stoxx 600 cai mais de 1% nesta manhã, mesmo com dados positivos na agenda econômica.

PMIs mundo afora

Divulgados nesta manhã, os índices de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) saíram todos acima de 50 pontos -- que divide a contração da expansão da atividade econômica -- e superior às expectativas de mercado.

Entre os principais destaques estiveram o PMI industrial da Zona do Euro, que bateu 58,6 pontos em novembro ante estimativa de 57,3 pontos. No Reino Unido o PMI de serviços também ficou em 58,6 pontos contra expectativa de 54,6 pontos.

Ainda serão divulgados nesta manhã os PMIs dos Estados Unidos, para onde se espera que o de serviços e o industrial fiquem em 59 pontos. De noite, será a vez dos PMIs do Japão.

Disparada do minério

Apesar da fraqueza das bolsas no exterior, a forte valorização do minério de ferro pode ajudar a conter as perdas do nesta sessão -- ou até mesmo impulsionar uma alta, tendo em vista o peso das ações da Vale (VALE3) no índice.

Nesta madrugada, as negociações de minério de ferro em Dalian chegaram a ser interrompidas, após o metal bater 10% de valorização, com expectativas de que as siderúrgicas chinesas aumentem sua produção. Após a interrupção, os contratos de minério de ferro fecharam em alta de 7,8%.

Nos últimos meses, o governo local vinha pressionando a reduzir a produção, o que contribuiu para a forte desvalorização do minério de ferro, que vinha de recordes no meio do ano. Na sessão anterior, a commodity já havia esboçado reação, o que contribuiu para a disparada de mais de 5% da Vale. A alta, contudo, foi insuficiente para zerar as perdas do Ibovespa.

Banco Inter compra Usend

Com o pior desempenho da última sessão, as ações do Banco Inter podem reagir positivamente nesta terça, após a companhia anunciar a aquisição da fintech Ponto Money Transfer, a Usend, sediada nos Estados Unidos e com subsidiárias no Brasil, Canadá e Reino Unido.

“A operação faz parte da estratégia do Inter de iniciar suas atividades de prestação de serviço nos Estados Unidos, de forma inorgânica, ampliando a oferta de produtos financeiros e não financeiros para os atuais clientes da Usend e para os clientes brasileiros do Inter, integrando as soluções desenvolvidas pela Usend à plataforma Inter”, afirma a companhia em fato relevante.