Disputa climática aumenta risco de petroleiras, diz Moody’s

Uma série de golpes desferidos contra algumas das maiores petroleiras do mundo nesta semana por acionistas e um tribunal holandês mostra que a indústria enfrenta um maior risco de crédito, segundo a Moody’s Investors Service.

Três eventos em 26 de maio cristalizaram a pressão enfrentada pelos maiores produtores para combater a mudança climática: a Exxon Mobil perdeu uma disputa por procuração com um investidor ativista; os acionistas da Chevron repreenderam a administração e votaram a favor de uma proposta para reduzir as emissões dos clientes da empresa; e um tribunal ordenou que a Royal Dutch Shell reduza ainda mais as emissões e em ritmo mais rápido do que o planejado.

“Essas representam uma mudança significativa no cenário para as empresas de petróleo, que anteriormente venciam nos tribunais” e conseguiam evitar, em grande medida, votos significativos dos acionistas em questões relacionadas ao clima, disseram analistas da Moody’s em relatório de quinta-feira.

Com limites cada vez mais rigorosos para as emissões, o setor de petróleo tem de acelerar a transição para sair dos combustíveis fósseis, algo que, segundo a Moody’s, provavelmente reduzirá a capacidade de endividamento das empresas, exatamente quando precisam fazer aquisições caras, aumentar investimentos e pesquisas e gastos com desenvolvimento. A mudança em curso também pode significar que as empresas consideradas retardatárias em relação às mudanças climáticas enfrentarão custos de financiamento mais elevados e acesso restrito ao capital, disse a agência de classificação de risco.

Dos três eventos desta semana, o da Exxon foi o mais importante, de acordo com a Moody’s.

“O resultado é vinculante, não pode ser contestado e provavelmente pressagia resultados semelhantes em futuras eleições do conselho de outras empresas de petróleo dos Estados Unidos”, disse.