Disputada por gestoras famosas, Comerc faz IPO; vale a pena investir?

A Comerc, empresa que atua na comercialização e geração de energia, vai estrear na na próxima quarta-feira, dia 13 de outubro. A precificação dos papeis da companhia acontecerá amanhã, dia 8, mas de acordo com as informações do prospecto do IPO, a operação pode movimentar cerca de 1,5 bilhão de reais.

Fundada há 20 anos como uma comercializadora de energia, a Comerc expandiu sua atuação para outros setores, como a prestação de consultoria para geradoras e distribuidoras, migração de companhias para o mercado de gás e a gestão de projetos renováveis para empresas que desejam gerar a própria energia.

O tíquer (código de negociação) da Comerc será COMR3, e a empresa deve estrear já na categoria de Novo Mercado da B3, que reúne as companhias com os melhores níveis de governança.

Como na Comerc?

O intervalo indicativo do do papel ficou entre 16,87 reais e 18,56 reais. De acordo com o prospecto, quase 90 milhões de serão ofertadas, e a operação pode ter um lote adicional equivalente a 35% desse volume, caso haja demanda.

A coluna Broadcast, do Estadão, reportou que quase 90% das ações do lote inicial já teriam sido garantidas a investidores institucionais. O prospecto diz que sete gestoras de investimentos entrarão na oferta como investidores âncoras -- são elas: Atmos, Núcleo, Verde Asset, Brasil Capital, Itaú, Truxt e Neo.

O investidor de varejo que desejar entrar no IPO da Comerc deve fazer o pedido de reserva de ações para o seu até hoje, quinta-feira, dia 7 de outubro. O valor mínimo de investimento é de 3 mil reais.

A maior parte dos recursos levantados na oferta de ações (80% do total) será direcionada para a expansão de projetos de geração centralizada de energia -- ou seja, para a construção de usinas de grande porte.

Em 2020, a Comerc registrou uma receita operacional líquida de 834 milhões de reais -- valor 5% maior que o registrado em 2019 e 270% maior que o registrado em 2018. Nos primeiros seis meses de 2021, o faturamento saltou para 1,6 bilhão de reais, mas a empresa reportou um prejuízo de 29 milhões de reais, decorrente da incorporação de novas empresas ao grupo controlador.