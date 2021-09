Diversidade pode ser realidade em 90% das empresas até 2023; saiba como

A diversidade e inclusão nas empresas está cada vez mais no radar dos gestores, e faz com que 90% queiram tornar o tema uma realidade até 2023 -- há seis anos, esse índice era de 49%, conforme revela uma pesquisa da consultoria Willis Towers Watson, obtida com exclusividade pela EXAME. Contudo, para alcançar o resultado, é preciso a aceleração de práticas efetivas.

“As empresas ainda se atentam muito aos indicadores de diversidade e não para a inclusão, é preciso desenvolver e aproveitar mais as capacidades de pessoas diferentes da organização de forma que elas se sintam respeitadas, felizes e, consequentemente, produtivas no ambiente de trabalho”, diz Fernanda Borin, diretora associada de gestão de talentos e experiência do colaborador.

Para ela, é preciso mapear quem são as pessoas nas organizações e em quais posições elas se encontram, mas também ir além. Como exemplo de que muito precisa ser feito, basta analisar outros resultados da pesquisa: 77% das organizações participantes diz se considerar eficaz na criação de um ambiente de trabalho que encoraje a dignidade, o respeito e a autoestima dos empregados. Mas apenas 25% utilizam dados para segmentar os funcionários e adaptar o alcance dos programas de bem-estar às necessidades específicas de cada segmento da força de trabalho.

Entender essa disparidade é importante, especialmente ao lembrar que a inclusão está intimamente atrelada ao bem-estar emocional, físico, social de todos, especialmente desde a pandemia da covid-19. Um exemplo disso é o levantamento da consultoria B2P, que aponta como transtornos mentais causaram mais afastamentos do trabalho no ano passado do que covid-19, com um aumento em cerca de 23% quando comparado a 2019.

“O tema ganhou força desde o início da pandemia pela necessidade de as empresas olharem mais para as pessoas, assim como por acontecimentos que evidenciaram as desigualdades ao redor do mundo. Em nossa pesquisa, 43% afirmam incorporar temas prioritários de inclusão e diversidade no desenho do programa de benefícios”, diz Borin.

Preservar e incentivar o bem-estar, assim como a inclusão e o respeito para que todos se sintam confortáveis a serem quem de fato são é essencial para os negócios. Um estudo da rede social LinkedIn, por exemplo, mostrou com metade das pessoas LGBTI+ não falam abertamente da sua orientação sexual no trabalho, e 25% deles afirma que ninguém sabe sobre a orientação.

Desses, 22% admitiram medo de sofrer represália dos colegas e 14% temem retaliação do superior, além do receio de encontrar outras dificuldades na carreira. Na prática, essas pessoas podem ter mais dificuldades em inovar e apresentar outras características que colocam o funcionário e a empresa em vantagem financeira sobre as outras companhias da mesma indústria.