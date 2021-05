Dívidas das empresas: qual a importância desse indicador nos investimentos

Uma boa empresa pode ter dívidas? Apesar de remeter a algo negativo, ela pode ser positiva para os negócios. Muitas vezes, as empresas assumem obrigações financeiras para financiar o capital de giro da companhia ou crescer e expandir as suas operações. E isso pode ser sinal de uma boa gestão, e não má, podendo causar impactos nos seus investimentos. Mas como identificar esse ponto nos resultados divulgados pelas companhias?

Quer proteger o seu patrimônio e aprender a montar sua própria carteira? Inscreva-se na Jornada do investidor independente, com Bruno Lima.

Vale analisar a dívida bruta para entender a saúde financeira de uma empresa. Ela diz respeito à soma de todos os compromissos financeiros (saldo devedor de todas as dívidas contraídas), que ainda estão em aberto para serem quitados, tanto no curto prazo, quanto no .

Portanto, a dívida sempre será um indicador importante, sendo ela saudável ou não. Se a empresa consegue alocar o capital a uma taxa maior do que é a taxa da dívida, ela mantém a saúde de seu negócio.

Por exemplo: se ela tem uma dívida que pague juros de 5% ao ano, mas em suas operações consiga 15% ao ano, é interessante que ela tome dívidas, desde que seja de maneira responsável. Logo, saber se é uma “dívida negativa” (barata e sob controle) pode te ajudar na tomada de decisão nos investimentos.

Qual o melhor momento para comprar ou vender uma ação?

Assim como a leitura do indicador de dívidas, existem outros pontos importantes para avaliar antes da tomada de decisão. Pensando nisso, a Exame Academy, realiza um evento online e gratuito de 14 a 21 de junho para quem tem interesse em aprender mais sobre o mercado financeiro e, especificamente, sobre as empresas.

Com dicas preciosas, o head de da EXAME Invest Pro, Bruno Lima, ensinará os alunos a desenvolverem habilidades para avaliarem as empresas. Com isso, o investidor poderá se capacitar para decidir pela compra (ou não) de uma ação.

Aprenda a montar sua própria carteira de forma segura. Inscreva-se na Jornada do investidor independente, com Bruno Lima.

Para quem deseja sair do nível básico dos investimentos e começar a pensar como um verdadeiro especialista em , a Jornada do Investidor Independente pode ser um grande começo. Inscreva-se aqui!