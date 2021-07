Dívidas podem ser quitadas por até R$ 100 na Serasa. Desconto chega a 99%

Durante o mês de julho, a Serasa irá permitir que brasileiros quitem dívidas por até R$ 100, um desconto que pode chegar a 99%. A campanha é feita em parceria com 24 empresas de diversos segmentos.

A ação possibilitou em 2020 que mais de seis milhões de dívidas fossem quitadas. Este ano, concede R$12 bilhões em descontos em mais de 14 milhões de dívidas.

Veja abaixo as empresas participantes da ação:

• Ativos

• Atlântico

• Avon

• BMG

• Bradesco

• Calcard

• Casas Bahia

• Claro

• Colombo

• Crediativos

• Credsystem

• Digio

• Hoepers

• Itapeva

• Itaú

• MGW

• Pernambucanas

• Ponto Frio

• Recovery

• Renner

• Riachuelo

• Tribanco

• Vivo

• Zema

As consultas podem ser feitas de forma gratuita pelo site, app Serasa no Google Play e App Store, WhatsApp 11 99575-2096 e no telefone 0800 591 1222.

Neste momento, a Serasa aconselha a priorizar os meios digitais. Mas para quem preferir negociar presencialmente em uma das unidades dos Correios, deve seguir as orientações do Ministério da Saúde e acessar o site para conferir os horários de funcionamento antes de se dirigir a uma das agências.

O valor médio das dívidas por negativado é o maior dos últimos doze meses, chegando a R$3.937,38, de acordo com o “Mapa Inadimplência no Brasil”.

Como fazer para negociar online?

Confira abaixo o passo a passo: