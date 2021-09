Dividendo colossal da Vale, alta do IOF e o que mais move o mercado

O mercado internacional inicia esta sexta-feira, 17, sem uma direção definida. Nos Estados Unidos, os índices futuros operam com leves perdas, enquanto as bolsas da Europa sobem pelo segundo dia seguido, com investidores repercutindo dados de inflação.

Divulgado nesta madrugada, o índice de ao consumidor saiu praticamente em linha com as expectativas na Zona do Euro, avançado de 2,2% para 3% no acumulado de 12 meses.

No Brasil, investidores devem repercutir o aumento do IOF, decretado na véspera pelo presidente Jair Bolsonaro. A mudança, que deve gerar uma arrecadação adicional de 12,14 bilhões de reais, irá vigorar até o fim do ano. A alta irá incidir sobre operações de crédito de pessoas físicas e empresas. A elevação de impostos teria como objetivo viabilizara expansão do Família.

Além das alterações tributárias, o pregão na B3 deve voltar a ter influência do mercado chinês, onde o minério de ferro voltou a fechar em queda, chegando a ser negociado abaixo dos 100 dólares por tonelada, em Dalian.

Entre os fatores que têm pressionado as constantes quedas do metal está o maior controle sobre a produção de aço por parte do governo chinês, que busca a descarbonização do meio ambiente restringindo a atuação de siderúrgicas mais poluentes.

A queda do minério pode voltar a impactar as da Vale (VALE3), que possui a maior participação do . Em Londres, as ações de suas concorrentes BHP e Rio Tinto caem mais de 2%.

Mina de dinheiro

Por outro lado, o que pode beneficiar as ações da Vale neste pregão é o anúncio de de 40,2 bilhões de reais, que corresponde a um valor bruto de 8,108 reais por ação. O montante a ser distribuído aos acionistas supera até mesmo os dividendos de 31 bilhões de reais distribuídos pela Petrobras (PETR3/PETR4) neste ano.

TC fecha aquisição

O TC (TRAD3, ex-TradersClub) confirmou a compra da RIWeb por 6,5 milhões de reais. A empresa adquirida é especialista em reunir todas as atividades de comunicação do profissional de relações com investidores. Com 76 companhias abertas como clientes e, a RIWeb atingiu faturamento de 4 milhões de reais nos 12 meses findos no último mês de abril.

Follow-on da Allied

A Allied (ALLD3) anunciou que avalia a possibilidade de realizar uma oferta pública subsequente (follow-on, em inglês). Para isso, a empresa disse já estar em contato com bancos de investimentos, mas que a realização da oferta ainda depende das condições de mercado - que não tem ajudado.