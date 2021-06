Eletrobras, Vale, BR Partners e o que mais move o mercado

investidores ainda avaliando a mudança de sinalização feita pelo Federal Reserve, que pretende iniciar o ciclo de alta de juros em 2023. No radar, também estão dados da economia europeia divulgados nesta manhã.

Na Alemanha, principal país da Zona do Euro, o índice de ao produtor acelerou 1,2% em maio e bateu 7,2% no acumulado de 12 meses, superando as estimativas de alta de 6,4%. No Reino Unido, porém, as vendas do varejo tiveram queda de 1,4%, enquanto a expectativa era de alta de 1,6%.

No último pregão, o fechou em queda, pressionado por de empresas de commodities. Por outro lado, as perspectivas de que o Banco Central assuma uma postura mais firme em sua política monetária beneficiaram o mercado de câmbio local, com o dólar cedendo 0,74% e encerrando cotado a 5,022 reais. Na mínima da sessão, o dólar chegou a bater 5,009 reais.

Nesta sessão, sem grandes divulgações macroeconômicas no Brasil e Estados Unidos, as atenções dos investidores devem se voltar ao noticiário corporativo.

Eletrobras

O Senado aprovou na última noite a Medida Provisória que prevê a privatização da Eletrobras (ELET3/ELET6). O processo se dará por meio de capitalização da empresa na , com a diluição da participação da União, que passará a ser acionista minoritária. Porém, como o conteúdo da proposta sofreu alterações , o texto voltará para a Câmara, onde deve ser votado na próxima segunda-feira, 21. Nos Estados Unidos, as ADRs da Eletrobras disparam 4% no pré-mercado desta manhã, revertendo as perdas registradas na última sessão. Por aqui, as ações da companhia fecharam em queda de mais de 3% na quinta-feira, 17, em meio às discussões da pauta no Senado.

Petrobras

A Petrobras (PETR3/PETR4) protocolou o pedido de oferta subsequente de ações (follow-on) em que pretende se desfazer de sua participação na BR Distribuidora (BRDT3). Na operação, será posta à venda 37,5% do capital social da BR Distribuidora. O follow-on tem sido visto como positivo para ambas as empresas, uma vez que dá continuidade aos planos de desinvestimentos da Petrobras e reduz o risco de interferência política na BR Distribuidora.

IPO da BR Partners

O banco de investimentos BR Partners levantou 364 milhões de reais em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de esforços restritos realizada na B3. As units foram precificadas a 16 reais e passarão a ser negociadas na próxima segunda-feira, 21, com o ticker BRBI11.

O valor arrecadado no IPO, segundo a BR Partners, será usado para reforçar a estrutura de capital e expandir seus negócios nas áreas de crédito estruturado e mercado de capitais.

Vale

A Vale (VALE3) anunciou que irá pagar 11 bilhões de reais em aos acionistas da empresa, resultando em um valor bruto por ação de 2,117 reais. Terão direito ao recebimento do dividendo todos os detentores de ações da Vale no encerramento dos negócios da próxima quarta-feira, 23.