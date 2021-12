"Dividendos de criptomoedas": veja como obter renda diária com o staking

Nos últimos anos, o investidor de esteve exposto a lucros inimagináveis no mercado financeiro tradicional. Em 5 anos, por exemplo, o Bitcoin passou de R$ 2,6 mil para mais de R$ 322 mil. Isso sem falar nas pequenas moedas que apresentam crescimentos exponenciais.

Acontece que essa valorização procede das oscilações no dessas criptomoedas - e não de geração de caixa efetivamente.

Entretanto, existe uma maneira pouco conhecida de fazer as criptomoedas se multiplicarem, ganhando dinheiro independentemente da oscilação do preço do ativo: o staking.

Basicamente, deixar as moedas em staking é travá-las em sua carteira e ser remunerado – e muito bem, diga-se de passagem – por isso. Os retornos de stakings menos expostos a riscos partem de 100%, 150% ao ano (algo impensável em investimentos tradicionais), enquanto os lucros dos mais arriscados podem chegar a 70.000%, o que equivale a uma multiplicação de quase 700 vezes.

“É como jogar em outro patamar como investidor de criptomoedas, muito além de apenas comprar e vender ativos”, explica o especialista Lucca Benedetti, da Empiricus.

Mas por que alguém pagaria para o investidor deixar suas moedas paradas?

Você já deve ter ouvido que as transações com criptomoedas são todas validadas no ambiente da blockchain, que funciona como um livro-razão numa cadeia de blocos, certo? E que, por ser um ambiente descentralizado, o mundo cripto depende da validação dos próprios usuários para que uma operação seja efetivada?

Bem, essa validação tradicionalmente é realizada com a mineração de criptomoedas, através do método Proof of Work (prova do trabalho), que exige o consumo de muita energia e poder computacional.

Acontece que existe uma outra alternativa para validar as transações com criptomoedas: o Proof of Stake (prova de suporte). De maneira bem simplificada, os usuários com maiores quantidades de criptomoedas podem ser selecionados para validar operações, numa espécie de votação e, consequentemente, são premiados por isso, assim como ocorre com os mineradores.

Contudo, para o investidor pequeno e médio, é necessário entrar em um pool de staking para capturar esses ganhos. Oferecido por diversas plataformas, ele funciona como um consórcio de usuários que se unem como apenas um validador – e depois os lucros são repartidos entre eles.

Altas de até 70.000% - sem contar a alta do preço - e juros compostos fazendo a mágica

Agora que você já sabe por que alguém te pagaria para travar suas criptomoedas, vamos ao que interessa: o enorme potencial para ganhar dinheiro com isso.

Conforme já foi dito, a rentabilidade dos ativos colocados em staking é extremamente alta. Segundo o departamento de inteligência em criptomoedas da Empiricus, o prêmio pago por stakings menos arriscados começa em 100%, 150% ao ano. Já para stakings que envolvem mais riscos, há registros de ofertas de prêmios de mais de 70.000% em doze meses.

Esse prêmio é pago em mais criptomoedas para sua carteira. Por exemplo, se você coloca 100 AXS (token do jogo Axie Infinity) em staking e a rentabilidade é de 100% ao ano, ao final do período você terá 200 AXS. Em outras palavras, suas criptomoedas trabalham para gerar novas criptomoedas.

Segundo Benedetti, essa rentabilidade é entregue praticamente em tempo real, ou seja, o investidor sabe a cada momento quanto está ganhando.

“É empolgante ver essa renda aumentar suas criptomoedas no dia a dia. Na verdade, a cada minuto e a cada segundo”, conta.

O interessante é que esta modalidade traz ao mundo das criptomoedas uma das características mais buscadas no investimento em : a possibilidade de ganhar e reinvesti-los.

Ao receber seu prêmio do staking, o investidor pode colocar os novos tokens no pool novamente – ampliando assim a quantidade a ser recebida. Se pegarmos o exemplo anterior, 100 AXS se tornariam 400 AXS em dois anos ou 800 AXS em três anos – e assim sucessivamente...

Isso sem contar com a valorização de preços da criptomoeda, que pode turbinar ainda mais os retornos do stake. Se um ativo tem um prêmio de 100% e ainda dobra de valor em reais em um ano, por exemplo, podemos dizer que, nestes doze meses, sua valorização teria sido de quatro vezes, ou 300%.

Save the date: a partir de 20/12, você poderá jogar na ‘Champions League’ das criptomoedas

O investidor em criptomoedas já está acostumado com riscos e volatilidade – e com o staking não é diferente. Há um potencial de retorno muito elevado, fora da curva, mas é preciso tomar cuidado em não assumir posições que coloquem seu dinheiro em risco, especialmente para os iniciantes.

Por conta dos lucros exponenciais e do pouco conhecimento do brasileiro nesta técnica, especialistas em investimentos em criptomoedas irão promover um plantão para introduzir as possibilidades que o staking abre para quem deseja fazer muito dinheiro no curto prazo.

O evento online e gratuito, organizado pela Empiricus, a maior research independente do Brasil, será realizado no dia 20/12, às 19h.

Para participar, é preciso fazer a pré-inscrição o mais rápido possível, através do botão abaixo. Por ser um tema que envolve certa complexidade, os organizadores podem limitar o número de vagas, para que todos possam ter um melhor aproveitamento do conteúdo.

