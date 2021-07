Do método dos potinhos à gestora: a trajetória de Sara Delfim, da Dahlia

Uma das raras mulheres a fundar o próprio negócio no mercado financeiro, Sara Delfim é sócia e gestora da Dahlia Capital, além de engenheira e mãe. Ela resolveu empreender após uma carreira de 20 anos em um grande banco, o Bank of America. Também já havia passado pelo banco americano Bear Stearns.

Delfim analisava e recomendava ativos a investidores no Brasil e na América Latina, com base em previsões macroeconômicas. "Estava há muito tempo fazendo a mesma coisa. Consegui tudo o que queria na carreira e fechei um ciclo. Via poucos desafios e tive a vontade de empreender em algo diferente."

Sara tomou a decisão de sair do banco em 2017, quando percebeu que o Brasil passaria por uma grande mudança macroeconômica. O BNDES emprestava dinheiro a custo baixo, enquanto a taxa de juro cobrada no mercado financeiro era mais elevada. Quando o subsídio acabou no governo de Michel Temer, a gestora anteviu que a taxa de juros estrutural do país poderia cair. Seria algo positivo tanto para o investimento em ativos de risco como para empreender.

"Era uma janela de oportunidade que se abria para oferecer investimentos de risco, nos quais posso maximizar retornos. Ter um negócio que me proporcionasse um retorno de 10% ao ano e, caso precisasse, ter uma dívida de 8%, e não 15%, também ajudava."

A gestora se tornou mãe quando ainda trabalhava no banco. Seus filhos nasceram em 2013. Quando optou por sair do Bank of America, ainda não tinha ideia do que faria. "Pensei em passar um tempo com os meus filhos, mas não aguentei ficar duas semanas em casa. Antecipei o processo de voltar ao mercado", conta.

Sara Delfim tinha a certeza de que não dava para seguir sozinha. "Eu nunca tinha feito gestão. Precisava montar um time, com empatia, princípios e filosofia de vida semelhantes." Sara resolveu então chamar os ex-colegas de banco Felipe Hirai e Felipe Leal, que também já haviam deixado a instituição financeira.

Em três anos, a Dahlia Capital, que tem foco nos mercados de e dívida corporativa na América Latina, já gerencia 13 bilhões de reais e é um dos destaques de uma onda de novas gestoras do mercado doméstico.

O começo

O envolvimento de Sara Delfim com os investimentos começou na adolescência. Antes de se formar em engenharia, ainda como estagiária, a gestora diz que não tinha controle sobre suas finanças. "Meu pai me avisava que não importava o quanto eu ganhasse, se eu não tivesse controle sobre o meu orçamento, eu gastaria igual. Comecei a aprender a dizer não e a ser mais ponderada nas minhas decisões."

A gestora também começou a usar o método dos potinhos. "Dividia o salário que recebia no estágio: deixava mil reais na conta e sacava mil reais para despesas pessoais. Dessa forma, sabia que se fizesse manicure duas vezes na semana eu não teria dinheiro para fazer na última semana do mês. Funcionou por dois anos até que me assaltaram e precisei me modernizar. Eu andava com as cédulas presas em clipes", conta.