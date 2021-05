Do 'não' a Lemann à própria gestora: conheça o fundador da Urca Capital

No Pactual, ele trabalhou durante seis meses. Quando ainda estava no banco de investimento, Nascimento teve a ideia de escrever uma carta falando sobre sua trajetória profissional e escolar para os “figurões do mercado”. Entre os que receberam a cartinha estavam Armínio Fraga, André Jakurski e Eike Batista. "Não tinha nada a perder. O máximo que aconteceria é não ter retorno, mas, para minha surpresa, quase todos me responderam, menos o Eike. O Jakurski me ligou e conversamos por meia hora.”

Por meio dos contatos que Nascimento fez, ele conheceu James Sinclair, na época presidente do Clube dos Alumni da Harvard Business School no Brasil. Foi por meio dele que ele conheceu Manoel Amorim, que foi presidente do Ponto Frio. O executivo indicou Nascimento para um processo seletivo na Bain. “O Manoel falou que eu tinha perfil para trabalhar em consultoria. Participei do processo e passei. Fui fazer um treinamento em Boston com pessoas do mundo inteiro. Me surpreendi muito com o nível intelectual das pessoas que trabalham comigo.”

Apesar do cenário bem promissor, Nascimento pediu demissão depois de quatro meses na empresa. O jovem tinha em mente que queria ter seu próprio negócio, enquanto trabalhar para outras pessoas o deixava infeliz. Preocupado com o futuro do funcionário, Stefano Bridelli, presidente da Bain, disse que daria uma licença de três meses a Nascimento. No período, o jovem teria seu emprego garantido caso precisasse, além do plano de saúde dele e de sua esposa pago.

Depois de três meses de licença, eles se encontraram novamente. Nascimento tinha fechado seu primeiro negócio, com a escola em que ele tinha estudado na infância. “Minha remuneração era de 3.000 reais por mês, mas fiquei empolgado. Depois de três meses, voltei para conversar com o Stefano e ele me deu um prazo de mais seis meses. Mas eu já tinha tomado gosto pelo desafio.” Nascimento não voltou ao antigo emprego e seguiu na empresa. Em 2012, fechou seu primeiro grande negócio, no valor de 90 milhões de reais.

No ano passado, a empresa deu mais um passo e estreou na gestão de recursos com o lançamento de um fundo imobiliário. O Urca Prime Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII (URPR11) é voltado ao investidor profissional e é listado na B3. A estratégia principal do fundo é investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários ( ) para loteamento e residencial vertical, em especial empreendimentos populares, sejam em construção ou já prontos.

Para este ano, a gestora pretende lançar um fundo de renda de aluguéis de imóveis nos Estados Unidos, com lastro em dólar. Também há previsão do lançamento de um novo fundo. “É o melhor ano da Urca em termos de transações”, comemora Nascimento.