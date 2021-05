Dólar a R$ 5 é uma importante barreira psicológica, diz Laatus

Com queda acumulada de 8,5% desde o início de abril, o dólar tocou nesta sexta-feira, 7, sua menor mínima em quase quatro meses, chegando a ser vendido a 5,205 reais. Para Jefferson Laatus, estrategista-chefe e sócio-proprietário do Grupo Laatus, a moeda americana ainda tem espaço para cair, mas dificilmente ficará abaixo de 5 reais.

“É uma mudança de patamar muito brusca. Estamos falando de dólar a 5 reais e dólar a 4 reais. Mesmo que seja 4,99, já é 4 reais. Tem esse patamar psicológico, que é uma defesa muito forte [da moeda]”, diz em entrevista à Exame Invest.

Para quebrar essa barreira, segundo Laatus, seria necessário um evento extraordinário na economia local, como a aprovação da reforma tributária. “Se aprovarem só um pedaço da reforma já passa uma sinalização muito boa [para o mercado] de que a questão fiscal está sendo cuidada.”

Sem a reforma, Laatus acredita que a retomada da economia brasileira e a esperada elevação da taxa para 5% até o fim do ano devem ser suficientes para derrubar a moeda para próximo de 5 reais - mas não além disso.

Desde quarta-feira, 5, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual para 3,5% ao ano e comunicou que planeja uma nova alta na próxima reunião, o dólar caiu cerca de 3,75%.

“A sinalização acaba sendo positiva para a volta do carry trade, que envolve captar dinheiro mais barato no exterior e colocar aqui, onde os juros estão começando a ficar mais atraentes”, comenta Laatus.

Confira a entrevista.

Exame: O que explica essa forte queda do dólar desde o início de abril?

Jefferson Laatus: Internamente, a questão do Banco Central subir juros e sinalizar que dará continuidade ao movimento acaba sendo positiva para a atração de fluxo estrangeiro. Volta-se a fazer operações de carry trade no país, que envolve captar dinheiro mais barato no exterior e colocar aqui, onde o dólar ainda vale muito e os juros estão começando a ficar mais atraentes.

Lá fora, começaram a ventilar cada vez mais o novo pacote trilionário de infraestrutura dos Estados Unidos, o que é mais injeção de capital nas economias. Por isso, o dólar começou a desacelerar no mundo. Quanto mais dinheiro injetado na economia, não importa como, mais desvaloriza o dólar.

Na sexta, o dólar caiu novamente, com os dados do payroll [relatório de empregos não-agrícolas do Estados Unidos] vindo abaixo do esperado. Isso pressiona o Federal Reserve a continuar injetando dinheiro e a manter o juro baixo por muito mais tempo, beneficiando a e derrubando o dólar.

O dólar deve continuar caindo contra o real ?

Acredito nessa continuidade. A economia americana está voltando a crescer e a chinesa está de vento em popa. E quando as economias de grandes parceiros comerciais crescem, a brasileira cresce junto, independentemente de como está o cenário interno.

Do outro lado, o Banco Central continua sinalizando alta de juro para fechar o ano com a taxa Selic em cerca de 5%, o que é bem positivo e deve continuar levando o dólar para mais próximo de cinco reais.

O dólar pode cair abaixo de 5 reais?

Eu não acredito ainda em um cenário de dólar abaixo de 5 reais. Tem que acontecer uma série de coisas boas, mas cada vez vai estar mais próximo de 5 reais.

A marca dos 5 reais acaba sendo uma espécie de resistência psicológica?

Muita. É uma mudança de patamar muito brusca. Estamos falando de dólar a 5 reais e dólar a 4 reais. Mesmo que seja 4,99, já é 4 reais. Então tem esse patamar psicológico, que é uma defesa muito forte, E para perder precisaria de uma motivação muito boa.

Do quê, por exemplo?

A aprovação, mesmo que de um pedaço, da reforma tributária. Isso passa uma mensagem muito boa [para o mercado] de que a questão fiscal está sendo muito boa. Soma-se a isso o crescimento do país, aí sim podemos ter um dólar abaixo de 5 reais.

A possível aprovação do plano de infraestrutura do presidente Joe Biden deve derrubar ainda mais o dólar ou pode ter o efeito contrário, com o aumento dos temores sobre inflação?

Acaba sendo positivo, porque investimento em infraestrutura é a melhor forma de fazer a economia crescer. E o Brasil tem componentes que pode fornecer para os Estados Unidos, como aço, que pode ser bom [para a economia do país].

Sobre a inflação, quanto maior for neste ano, mais o mercado vai gostar, justamente pela sinalização do Copom de continuar subindo a taxa de juros para começar 2022 com ela em desaceleração. E quanto mais a taxa de juros subir, mais o estrangeiro vem para aqui, aproveitando que o dinheiro lá fora ainda está barato.

Com a perspectiva de desvalorização da moeda americana até o fim do ano, faz sentido ficar vendido em dólar?

Sempre falo “nunca aposte contra o dólar”. Acho que estar vendido no dólar é complicado porque o dólar tem um reflexo muito amplo. Aqui pode estar tudo bem, mas se alguma coisa acontece no exterior, o dólar pode ficar pressionado de forma agressiva para cima, ainda que pontualmente.

Apostar contra o dólar é um negócio complicado. Mas tem outras formas de aproveitar a movimentação negativa sem estar exposto diretamente à moeda.

Quais são as formas?

Há ativos que se beneficiam com a queda do dólar, como empresas importadoras. As de turismo também são um exemplo. Esse mercado vai aquecer muito no segundo semestre. Com o dólar barato e a retomada do turismo, essas empresas, como CVC (CVCB3) vão bombar.