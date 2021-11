Dólar abaixo de 5 reais?; pagamento do Auxílio Brasil e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira, 17, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Eletrobras, JBS, petróleo, inflação na Europa e o que mais move o mercado

Bolsas de valores operam próximas da estabilidade com dados de inflação e balanços corporativos no radar

Aos 29, ela comanda seis supermercados e fatura R$ 285 milhões

A empreendedora Daniela Lacerda, de 29 anos, é CEO da Corujão 24h, uma das principais redes supermercadistas da Bahia e também a mais jovem mulher do setor no estado

Dólar abaixo de 5 reais é sonho irrealista, diz Alfredo Menezes

Sócio da gestora Armor diz que maioria dos modelos para o câmbio não levava em conta a inflação, que se descolou do cenário externo, e aponta ano difícil para a indústria de risco em 2022

Primeiro caso de covid-19 no mundo completa dois anos

Ainda que o avanço da vacinação tenha diminuído o número de vidas perdidas, o total de mortos já passa de 5 milhões de pessoas

Auxílio Brasil começa a ser pago nesta quarta-feira; veja detalhes

Beneficiários do Família não precisam se preocupar com recadastramento, pois receberão o novo auxílio automaticamente

Em expansão, Bem Brasil tempera batata frita com sustentabilidade

Principal produtora de batata frita congelada se prepara para ampliar produção com gestão sustentável de resíduos

Provu, ex-Lendico, levanta R$ 1,4 bi e quer crescer em crediário digital

Startup mira expansão da base, principalmente desenvolvendo a vertical inaugurada este ano -- que deve se tornar a principal linha de negócios em 2022

É amanhã: premiação vai reconhecer as empresas com melhor NPS do Brasil

Resultado de uma parceria entre a EXAME e a SoluCX, NPS Awards vai premiar as melhores empresas em satisfação dos clientes em 10 categorias

Política e mundo

Moro anuncia Pastore como conselheiro econômico para 2022

Ex-juiz deu entrevista ao 'Conversa com Bial' e após o programa postou livro do economista em suas redes sociais

Rio vai criar ambulatório para pacientes com sequelas da covid-19

Pelas estimativas oficiais, mais de 27 mil pessoas precisarão tratar as consequências da infecção pelo coronavírus

Idade de internados pela covid cai após reforço de vacinação para idosos

Estudo feito por matemático da Universidade de São Carlos mostra queda de 69 para 59 anos na média

OCDE quer apertar o cerco à sonegação fiscal e faz fórum sobre o tema

A discussão sobre transparência na cobrança de impostos vem num momento de pressão crescente dos países ricos contra a evasão fiscal

Enquanto você desligou...

Elon Musk pediu um plano para acabar com a fome – a ONU respondeu

Após provocação do homem mais rico do mundo, ONU disse que encontraria Musk 'na Terra ou no espaço' para discutir o combate à fome – e agora apresentou o plano

Estrela terá que devolver Banco Imobiliário e outros jogos à Hasbro

Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou sentença de 2019; produtos já fabricados terão que ser destruídos

Reviravolta? 3ª maior carteira compra US$13 milhões em bitcoin após queda

Grandes carteiras de bitcoin repetem comportamento de 2017, sugere uma pesquisa, enquanto a ação do do bitcoin se consolida

Abertura de mercado

