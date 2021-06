Dólar cai 1% antes de Copom e fica abaixo de R$ 5

O dólar registra forte queda contra o real nesta quarta-feira, 16, voltando a ser negociado abaixo dos 5 reais pela primeira vez em mais de um ano. Às 12h50, a moeda americana caía 0,9% e era vendida a 4,998 reais. Na mínima do dia, o dólar chegou a ser negociado a 5,994 reais.

A desvalorização da moeda americana ocorre antes da decisão de política monetária nos Estados Unidos e Brasil. Com perspectiva de que o Federal Reserve mantenha os juros próximos de zero e o Comitê de Política Monetária (Copom) eleve a taxa em pelo menos 0,75 ponto percentual, aumento o diferencial de juros entre os dois países, tornando mais atrativos os investimentos de no Brasil.

"Isso torna mais atrativo o carry trade, que é pegar dinheiro no exterior com taxa de juros menores e trazer para cá, onde os juros estão cada vez mais altos. A queda do dólar hoje é totalmente em cima das movimentações das políticas monetárias brasileira e americana ", comenta Jefferson Laatus, estrategista-chefe e sócio-proprietário do Grupo Laatus.

No mercado de câmbio, o real tem a melhor performance entre as moedas internacionais, perdendo apenas para a valorização das rúpias de Seicheles frente ao dólar. O principal par do real, o peso mexicano, é negociado em queda contra a moeda americana.

Desde o fim de abril, o dólar acumula queda de cerca de 8% contra o real. Nesse período, além da alta de juros, fatores como a menor percepção de risco fiscal, alta das commodities, melhor perspectiva de crescimento e captações de empresas brasileiras no exterior contribuíram para a valorização do real.