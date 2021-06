Dólar cai a R$ 4,90 e Ibovespa sobe com otimismo sobre pacote de Biden

Após dois pregões de quedas, o voltou a subir nesta quinta-feira, 24, em linha com o cenário externo positivo, com o otimismo sobre a recuperação econômica ofuscando as preocupações relacionadas à inflação e possível aperto monetário. O principal índice da B3 fechou na máxima, em alta de 0,85%, aos 129.513 pontos.

Na americana, os índices S&P 500 e Nasdaq fecharam em máximas recordes, com o Dow Jones também em alta à espera de novos estímulos nos EUA. Nesta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou ter chegado a um acordo bipartidário com o Senado por um pacote de investimentos de 1,2 trilhão de dólares em infraestrutura.

A promessa de maior liquidez se uniu à divulgação de dados desfavoráveis para a economia americana ajudaram a arrefecer os temores de uma redução de estímulos por parte do Federal Reserve (Fed). Divulgados nesta manhã, o PIB do primeiro trimestre, os pedidos de seguro desemprego e a demanda por bens duráveis saíram piores do que o esperado nos Estados Unidos.

O PIB, que teve sua terceira e última revisão, se manteve em 6,4% na comparação trimestral, ficando abaixo das expectativas de 6,5% de alta. Os pedidos semanais de seguro desemprego caíram de 418.000 para 411.000, mas ficaram acima da estimativa de mercado de 380.000. Já os pedidos de bens duráveis subiram 2,3% em maio, enquanto as projeções apontavam para uma alta de 2,8%.

"A economia americana está crescendo, mas não em um ritmo muito acelerado, o que acaba acalmando o mercado quanto à possibilidade de um aperto monetário. O Jerome Powell [presidente do Fed] reforçou que precisa ver pleno emprego e os dados de pedidos de seguro desemprego têm mostrado o contrário", comenta Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

A conjunção de fatores aumentou o apetite à risco no mundo e contribuiu para a desvalorização global do dólar. No Brasil, a moeda americana chegou à quarta queda consecutiva, e registrou baixa de 1,16%, a 4,90 reais -- menor cotação desde 9 de junho de 2020.

Segundo Laatus, o tom expansionista adotado pelo Fed somado à abordagem mais contracionista do Banco Central brasileiro formam a situação perfeita para a valorização do real frente ao dólar. "Mas é algo normal que, depois de tantas quedas, o dólar suba um pouco".

No Brasil, foi divulgado hoje o Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Segundo o Banco Central, a expectativa para o crescimento do PIB brasileiro foi elevada de 3,6% para 4,6%, aumentando também sua perspectiva para o superávit em conta corrente de 2 bilhões de dólares para 3 bilhões de dólares. O relatório ainda reforçou que antevê uma nova alta de 0,75 ponto percentual na taxa básica de juros ( ) em sua próxima reunião, no mês de agosto.

Destaques da bolsa

Na bolsa, o clima favorável a ativos de risco favoreceu de todos os setores, com destaque para construção civil e varejo. No primeiro grupo, as ações da JHSF (JHSF3) e Gafisa (GFSA3) subiram 6,23% e 6,51%, respectivamente, enquanto as da Cyrela (CYRE3), e Plano & Plano (PLPL3) avançaram 0,9% e 3,43%. O que impulsiona as altas no setor é o relatório do Secovi-SP que revela que o mercado imobiliário da cidade de São Paulo foi o melhor para um mês de maio em 17 anos.

No caso da JHSF, as ações disparam principalmente após a companhia informar que seu aeroporto executivo São Paulo Catarina localizado perto de São Paulo recebeu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e de outros órgãos para operar voos internacionais.

Já o varejo, impulsionado pela perspectiva de retomada da economia, também avançou, com os papéis da Magazine Luiza (MGLU3) subindo 5,2%. Lojas Americanas (LAME4) e B2W (BTOW3) sobem 4,48% e 3,05%, respectivamente.

Os destaques negativos ficaram com Banco Inter (BIDI11), Locaweb (LWSA3) e Eletrobras (ELET3), que recuaram 3,45%, 2,45% e 1,31%, respectivamente. Segundo análise da Ativa Investimentos, os três papéis passaram por realização de ganhos devido às altas recentes.