Dólar comercial registra nova queda expressiva e recua a R$ 5,41

O dólar voltou a mostrar expressiva queda nesta quinta-feira, 20, chegando a romper a linha dos 5,40 reais na mínima do dia. A divisa caiu em meio a um novo rali de moedas de risco, que foi impulsionado com o otimismo sobre a China e acomodação nas taxas de juros nos EUA. Já o mercado local aproveitou para seguir desmontando posições contra a divisa brasileira atento ao cenário político.

O dólar à vista caiu 0,92%, a 5,4172 reais, menor valor para um fechamento desde 11 de novembro do ano passado (5,4031 reais). No piso do dia, a cotação foi a 5,3813 reais, recuo de 1,57%.

É o segundo dia seguido de forte queda do dólar. Na véspera, a cotação já havia perdido 1,68%, a 5,4673 reais, quebrando, assim, o suporte técnico representado por sua média móvel linear de 100 dias.

Na B3, às 17:06 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,43%, a 5,4310 reais.

Na mínima, o dólar futuro desceu a 5,3905 reais, menor patamar intradiário desde 1º de outubro passado.

Aprenda quais são os tipos de investimentos e como montar a sua própria carteira neste curso completo e acessível da EXAME.