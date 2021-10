Dólar e fiscal são os maiores riscos para a inflação, diz Rio Bravo

O descontrole fiscal e a depreciação do real, que torna mais cara as importações brasileiras, são os principais fatores de risco para a inflação, segundo carta da gestora Rio Bravo, divulgada nesta semana.

Com o IPCA anual rodando acima dos 10%, o atual cenário pode representar uma bomba relógio para a explosão de preços no Brasil. Com temores de que o governo estoure o teto de gastos para viabilizar o incremento de programas sociais, investidores retiram dólares do país, fazendo o da moeda americana disparar.

Nesta quinta-feira, 21, o dólar sobe mais de 1,5%, sendo negociado acima de 5,65 reais pela primeira vez desde abril. Na , investidores aumentam as apostas de uma posição mais dura do Banco Central na reunião de política monetária da semana que vem. Para parte do mercado, para controlar a inflação, seria necessário uma alta de juros de 1,25 ponto percentual na quarta-feira, 27.

Para a Rio Bravo, o ciclo de alta da deve encerrar em 8,75%, “mas há inúmeros riscos que colocam um viés de alta nessas projeções”. Além do câmbio e das questões fiscais, a gestora ainda elenca a situação hídrica, preço das commodities e de bens industriais e a recuperação do setor de serviços, o mais atingido pelas restrições impostas pela pandemia.

Em meio ao impasse sobre como financiar o Auxílio Brasil, a Rio Bravo aponta que a sinalização do “rompimento das principais regras que regem as contas públicas podem criar um efeito contrário sobre a economia, com a manutenção de um cenário de inflação, juros e desemprego elevados”.

“Será um período de muita volatilidade para os mercados domésticos e internacionais, que irão responder também pelas crises remanescentes da pandemia”, afirma a Rio Bravo em carta mensal.

A inflação também é uma das principais preocupações da gestora para o ambiente internacional, que passa por restrições na cadeia de suprimentos e pela energética na China e Europa.

“Problemas sazonais na geração de energia eólica na Europa e a redução no uso de fontes nucleares na Alemanha levaram o velho continente a uma profunda crise energética que culminou em uma alta de quase 100% no gás natural neste ano”, lembra a gestora.

A perspectiva da Rio Bravo é de que os preços de energia se mantenham em patamares elevados no exterior. O maior risco, segundo ela, é a inflação se mostrar ainda mais persistente nos países desenvolvidos, levando os bancos centrais a subirem juros antes do esperado.

“Isso pode levar a uma fuga de capital dos países emergentes, dificultando ainda mais a recuperação desses países no ano que vem.”

Internamente, a expectativa da Rio Bravo é de que, a partir de agora, as discussões sobre orçamento de 2022 e cenário eleitoral para ano que vem se mostrem ainda mais presentes nas mesas de negociação.