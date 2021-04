Dólar pode voltar para menos de R$ 5 ou alta veio para ficar?

Cinco reais e noventa e quatro centavos. Essa foi a máxima atingida pelo dólar em relação ao real na história. O número foi registrado no dia 14 de maio de 2020. Isso significa que, na época, para comprar 1 dólar era necessário ter quase seis reais. Esse valor diminuiu, mas a valorização não parou. Geralmente há três motivos principais que fazem o dólar subir ou descer: o resultado da balança comercial, os gastos no exterior - e de estrangeiros aqui no Brasil - e a taxa de juros.

Os juros baixos nos Estados Unidos e o aumento de gastos públicos para combater os efeitos da pandemia levaram o dólar a se desvalorizar frente a várias moedas, particularmente de países emergentes. Mas não frente ao real. A situação levanta várias dúvidas sobre a economia e os investimentos.

Quer saber qual o setor mais quente da no meio deste vaivém? Assine a EXAME Invest Pro

A alta do dólar veio para ficar? Quais são as perspectivas para a moeda no curto e ? E como os investidores devem se comportar diante desse resultado?

No episódio #023 do Exame Agora, o especialista em dólar Jefferson Laatus e o professor de relações internacionais da Faap, Vinicius Vieira, respondem a essas e outras questões sobre a moeda norte-americana.