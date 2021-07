Dona do TikTok, ByteDance suspende planos de IPO, diz WSJ

A chinesa ByteDance, dona do aplicativo TikTok, suspendeu seus planos de fazer uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) por tempo indefinido, de acordo com Wall Street Journal, que teve acesso a uma fonte a par do assunto.

Segundo o jornal, a empresa planejava abrir capital em Hong Kong ou nos Estados Unidos, mas seu fundador, Zhang Yiming, mudou de ideia após reguladores da China pedirem para que a empresa concentre esforços na segurança cibernética.

Na última semana, a China sinalizou que irá intensificar a fiscalização sobre listagem de fora do país. O cerco regulatório ocorre após o IPO da empresa de aplicativos de transporte DiDi, da 99, na de Valores de Nova York, (NYSE, na sigla em inglês). Autoridades do país teriam "sugerido" o adiamento da operação. Após a oferta, a empresa chegou a ter aplicativo suspenso no país.

No ano passado, o IPO da fintech Ant Group, que tinha potencial de ser o maior da história, foi cancelado de última hora,. Entre os motivos estariam críticas de Jack Ma, presidente do Alibaba, controlador do grupo, ao sistema regulatório do governo chinês. Após o cancelamento da oferta, Ma ficou dois meses sem aparecer publicamente.

Avaliada em 180 bilhões de dólares, a ByteDance também vem preocupando as agências regulatórios chinesas. Em março deste ano, a Administração de Ciberespaço da China denunciou 105 aplicativos por coleta e uso ilegal de dados pessoais, de acordo com o South China Morning Post, tendo entre eles o TikTok.