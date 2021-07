Dotz dispara com recomendações; Credit Suisse e Itaú veem upside de 60%

A ação da Dotz (DOTZ3) chegou a subir 7,9% ao atingir sua cotação máxima de 14,90 reais nesta segunda-feira, 12. A forte alta ocorre após o ativo receber recomendações de compra de analistas do Credit Suisse e do Itaú BBA. Ambas as casas iniciaram a cobertura dos papéis com preço-alvo de 22 reais, representando um potencial de alta (upside) de 59% em relação ao do último fechamento.

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame) também iniciou cobertura recomendando a compra dos papéis, mas com upside ligeiramente menor, de 44,8%, com preço-alvo de 20 reais.

“Acreditamos que a empresa está prestes a se tornar um dos principais superapps do mercado brasileiro. Em nossa opinião, ser uma empresa líder no mercado de fidelidade dá à Dotz vantagens competitivas que são essenciais para um super aplicativo de sucesso, como uma grande base de usuários, baixo custo de aquisição de clientes (CAC) e saques automáticos”, afirmam em relatório analistas do Credit Suisse.

Desde a estreia da Dotz na B3, no fim de maio, as da companhia vinham de alta de 4,65%. Na época da oferta, a empresa havia informado que os recursos obtidos com a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) seriam utilizados em potenciais aquisições e ampliação dos negócios de fidelização, marketplace e techfin. Em setembro do ano passado, a empresa lançou seu superapp agregando as três frentes da companhia.

Abra sua conta no BTG Pactual Digital e invista com o maior banco de investimentos da América Latina

A plataforma, segundo o Credit Suisse, deve ser o principal motor de crescimento da companhia. “O aplicativo deve impulsionar seu volume bruto de mercadoria (GMV) do Marketplace e a adoção de produtos Techfin (por exemplo, cartões e empréstimos). A maioria de seus superusuários deve vir de sua base de fidelidade com um custo de aquisição de cliente baixo, permitindo que Dotz se posicione como a carteira para as classes B e C”, avaliam em relatório.

Para o BTG Pactual, a frente de fidelização deve funcionar para atrair novos clientes e gerar dados, com o marketplace e a techfin se tornando as principais fontes de receita da empresa. “[As novas verticais,] por estarem ligados ao negócio de fidelização, devem aumentar a emissão de pontos, potencializando o engajamento e gerando mais dados, o que acaba por fortalecer o ecossistema”, pontuam em relatório.

Segundo o banco, parcerias estratégicas com a Vivo, Banco do Brasil e, principalmente, com o Ant Group aumentaram drasticamente as chances de sucesso da empresa.

“A Ant parece estar realmente apostando na Dotz como sua exposição à América Latina, o que aumenta a confiança no investimento, tendo em vista que a empresa é benchmark global em superapp. A equipe do Ant também deve ajudar a Dotz em comitês estratégicos, que devem ajudar no desenvolvimento da vertical techfin, algo que fizeram muito bem [na China].”

Para o Credit Suisse, as ações da Dotz estão em linha com o de outras empresas de tecnologia do Brasil, mas com descontos “significativos” em relação a outras companhias com superapp.

Como comparação, os analistas utilizam a métrica EV/Sales, que no caso da Dotz é de 6x. PagSeguro, Mercado Livre, Méliuz e Banco Inter têm respectivos EV/Sales de 10x,12x, 27x e 29x, afirmam em relatório.

“A Dotz provavelmente usará os recursos do IPO para impulsionar os investimentos em áreas de desenvolvimentos e em marketing, portanto, não esperamos ver lucros até 2023”, comentam os analistas Credit Suisse.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME