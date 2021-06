Duolingo na bolsa: app de idiomas protocola pedido de IPO nos EUA

A plataforma de ensino de idiomas Duolingo -- mundialmente conhecida por seu aplicativo de aprendizagem -- deu o primeiro passo para se tornar uma empresa aberta. Na última segunda-feira, 29, o Duolingo protocolou o pedido de registro e o prospecto da sua oferta inicial de (IPO) junto à Securities and Exchange Commission (SEC, regulador do mercado americano).

A listagem deve acontecer na Nasdaq, a de tecnologia dos Estados Unidos, onde a empresa será negociada sob o ticker “DUOL”. A plataforma não especificou quanto espera arrecadar com a oferta, mas o último valuation da empresa, divulgado em novembro de 2020, apontava um valor de 2,4 bilhões de dólares.

Em documento arquivado para o pedido, o Duolingo afirmou contar com mais de 500 milhões de downloads e oferecer cursos em 40 idiomas para cerca de 40 milhões de usuários ativos por mês. A empresa conta com um modelo de negócios "freemium" baseado em anúncios, e relata ter quase três quartos de sua receita vindo da assinaturas do Duolingo Plus.

A receita da empresa cresceu 129% no ano passado, alcançando 161,7 milhões de dólares, enquanto no primeiro trimestre de 2021, o Duolingo obteve receita de 55,4 milhões de dólares, um salto de 97% em relação a 2020. No acumulado do último ano, porém, o prejuízo líquido da empresa aumentou para 15,8 milhões de dólares, em comparação com 13,6 milhões de dólares em 2019.

Além de sua plataforma principal, a empresa criou o Duolingo English Test, uma opção de certificação de proficiência em inglês aceita por mais de 2.000 universidades e instituições em todo o mundo.