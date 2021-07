E-book: analistas do BTG explicam como ler o balanço de uma empresa

A divulgação de resultados referentes ao segundo trimestre de 2021 começou na última terça-feira, 20. Os dados são importantes para os investidores entenderem o que influenciou o desempenho das empresas no período de abril a junho deste ano, além de dar um panorama para os próximos meses.

Com a volta à normalidade cada vez mais próxima, considerando o avanço da vacinação em todo o mundo, a expectativa é de que empresas de todos os setores apresentem uma melhora em relação aos trimestres anteriores.

Para quem investe, mas ainda se considera leigo no assunto, o primeiro passo é entender o conceito de cada indicador presente nas demonstrações financeiras e as suas diferenças. Isso porque a performance de uma empresa na de valores está muito ligada no curto e, principalmente, no , aos números que a companhia apresenta.

O “balanço” apresentado durante a temporada de divulgação consiste, na verdade, nas demonstrações financeiras, que é o documento que une o balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), dois relatórios distintos.

No balanço patrimonial, é possível fazer o levantamento de ativos e passivos, enquanto a DRE apresenta a relação de receitas e despesas. Dito isso, muitas dúvidas aparecem, como por exemplo:

Qual é mais importante?

O que é preciso dar mais atenção em cada um?

Quais indicadores são essenciais?

Como acompanhar a evolução de uma companhia a partir do DRE e do balanço?

