É mulher e quer trabalhar com finanças? Se inscreva no Women in Finance

Na sequência, acontece o painel “Impacto por elas”, com participação de gestoras que estão à frente de iniciativas que conectam investimento e impacto social. Moderado por Renata Linhares, fundadora do Impacto por ELAS, o painel terá a participação de Mariana Oiticica, sócia e head de Investimento de Impacto do BTG, Fernanda Dativo, gerente de um family office focado em investimentos em iniciativas de impacto positivo, e Flavia Mouta, diretora de Emissores da B3.

Para finalizar, a mesa redonda “Representatividade no Topo” trará executivas femininas negras que ocupam cargos de alta liderança para contar suas trajetórias. Ela terá a participação de Helen Pedroso, diretora de Relações Institucionais do Pacto Global da ONU Brasil; Monalisa Gomes, gerente-geral Latam, Espanha e Portugal da Schauer Agrotronic; e de Roberta Anchieta, líder do grupo de afinidade racial do Itaú Unibanco e cofundadora do grupo de afinidade de gênero do Itaú BBA, e Patricia Garrido, diretora de Marketing de Produto e Insights de Consumidor no Nubank.

Segundo Carolina Cavenaghi, fundadora da Fin4She, o evento visa empoderar, educar e promover a participação feminina no mercado, onde elas são maioria na base, mas essa participação não se reflete nos cargos de gestão e de liderança. "Acreditamos que, com histórias inspiradoras de outras mulheres, educação e o acesso às vagas em nossa plataforma, que conecta essas mulheres às empresas que querem contratá-las, podemos virar esse jogo”.

A primeira edição do “Women in Finance” aconteceu em 2019, com a participação de 800 mulheres, que foram ao Masp acompanhar as discussões e fazer networking. Desde então, foi criada a Fin4She, plataforma que conecta mulheres que buscam oportunidade no mercado com as empresas que procuram por essas profissionais. A empresa criou um banco de talentos gratuito, em que 4 mil mulheres já cadastraram seus currículos. Desde o lançamento, em 2019, o projeto já impactou mais de 10 mil mulheres.

Serviço

Inscrições

Data: 27/10, das 8h às 13h

*Haverá 70 vagas presenciais para convidados e imprensa, seguindo os protocolos de distanciamento social e uso de máscaras.