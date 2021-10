É o inicio de uma puxada do Ibovespa? Analista técnico do BTG explica

O subiu 1,29%, aos 114.647 pontos, nesta sexta-feira, 15, fechando a semana em alta de 1,61%. No mês, o índice sobe 3,31%. O movimento acompanhou o tom positivo dos mercados internacionais, que seguem embalados pelo otimismo com a temporada de balanços dos EUA.

Na visão do analista técnico Otto Sparenberg, do BTG Pactual digital, a alta da semana sinaliza um possível rompimento do movimento de baixa que vinha apresentando e confirma um pivô de alta, dando início a uma reversão de tendência de curtíssimo prazo. O analista alerta para a faixa dos 115.2417 pontos do IBOV, que é considerada uma faixa de 'falso rompimento', onde o indíce, no pior cenário, poderia traçar um movimento de queda.

Sparenberg também lembra que o indíce caminha para romper a máxima das últimas 4 semanas. "Lembrando que os últimos três meses foram bem positivos tanto para a B3 quanto para as Bolsas no exterior", reforça. Analisando dados dos últimos dez anos, o analista afirma que tudo está caminhando para uma reversão de tendência e uma consequente puxada do índice.

Durante o programa 'A Semana na ', Sparenberg analisou as tendências para as Bolsas no exterior, para índices setoriais de da B3 e de small caps como Enjoei (ENJU3) e Unipar (UNIP6), que subiu mais de 6% na semana que passou.

Confira abaixo a íntegra do programa com o analista técnico do BTG Pactual digital: