EB-5: programa que dá green card ao investidor está suspenso. Entenda 

O investidor que planejava conseguir o visto de residência (green card) nos Estados Unidos por meio do EB-5 terá que esperar. Desde o início de julho, o programa que visa fomentar o investimento estrangeiro no país está suspenso.

A suspensão é válida para os investimentos feitos por meio dos centros regionais. Estes centros são designados pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) e definidos como uma unidade econômica. Por meio deles, os investidores conseguem agrupar fundos para aplicarem um projeto determinado. Nesses casos, os aplicantes fazem um investimento indireto. Cerca de 95% dos candidatos ao EB-5 optam por aplicar por meio do programa via Centro Regional.

No final de junho, no Congresso americano, houve uma tentativa de reautorização do programa via centro regional, mas não foi aprovado com os senadores alegando que seriam necessárias novas discussões.

“O EB-5 não foi nem estendido e nem reautorizado. Ele está pausado, mas continua vigente porque é um programa permanente’, explica Ana Elisa Bezerra, vice-presidente da LCR Capital Partners, empresa que presta assessoria para famílias interessadas em imigrar para os Estados Unidos por meio de vistos de investidor.

Segundo a especialista, o programa já foi pausado outras vezes, mas por um período mais curto, Agora, foi a primeira vez que o EB-5 está desvinculado da conta orçamentária do governo americano e não está vinculado a nenhum outro pacote. Nos anos anteriores, como o programa era vinculado ao orçamento, quando havia aprovação, ele automaticamente ia junto. Entretanto, em setembro do ano passado, ele foi desvinculado da conta orçamentária, o que é um indicativo que o Congresso quer discutir as normas do EB-5 separadamente.