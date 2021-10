EXAME lança e-book sobre ESG, as três letras do sucesso responsável

Estamos em um momento crítico da humanidade, com crises significativas de mudança climática, perda de biodiversidade e desigualdades sociais dentro e entre as nações. Enfrentar esses desafios é uma necessidade, ou as empresas irão se deparar com pressões políticas e econômicas e, eventualmente, serão boicotadas por investidores, clientes e potenciais colaboradores.

Para se ter uma ideia da relevância desse mercado, 54% dos 425 entrevistados em uma pesquisa da BlackRock no início do ano passado já consideravam o investimento sustentável fundamental para o bom desempenho de suas carteiras. Não à toa, calcula-se que ao menos 35,3 trilhões de dólares estejam investidos nesta estratégia ao redor do mundo atualmente.

Nesse cenário, a procura por profissionais de ESG também vem se intensificando. Cada vez mais, as empresas estão procurando por pessoas capazes de implementar e medir os impactos dos padrões de responsabilidade social, governança e sustentabilidade no desempenho dos negócios.

Ciente da relevância deste assunto para profissionais, empresários, investidores ou mesmo pessoas comuns, mas que têm interesse pela agenda ESG, a EXAME desenvolveu o e-book ESG: as três letras do sucesso responsável.

O material é uma verdadeira imersão no universo da sustentabilidade e aborda desde os temas mais básicos (como o que significa e qual é a importância de cada um dos critérios ESG), até como analisar os relatórios de sustentabilidade das empresas para fazer investimentos assertivos e mais alinhados ao seu propósito.

