10 livros e filmes que todo investidor precisa conhecer

Fonte de inspiração e conhecimento desde os primórdios da humanidade, a arte provou ainda mais sua importância durante a quarentena. É que, com mais tempo em casa e encontros sociais reduzidos a zero, o tempo dedicado a filmes, séries, músicas e livros cresceu exponencialmente nos últimos meses.

Dados divulgados pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) em novembro do ano passado mostram, por exemplo, que o número de livros vendidos no Brasil cresceu 25% em 2020. A busca por conteúdos audiovisuais também aumentou, levando a Netflix a registrar nada menos que 37 milhões de novos usuários ao longo do ano passado.

Mais do que puro entretenimento, estes conteúdos também se mostraram fortes aliados de quem desejava mergulhar de cabeça ou aprender mais sobre determinados assuntos – como história, política ou economia, por exemplo.

Pensando nisso, a EXAME Invest realizou uma curadoria entre as centenas de milhares de obras já produzidas sobre o mercado financeiro e reuniu seu Top 10 em um e-book gratuito.

São filmes, livros e documentários que tratam dos bastidores do mercado, passando por temas que vão desde histórias de investidores de sucesso até os detalhes da pior financeira dos últimos tempos. E há para todos os gostos: conteúdos técnicos, biografias, filmes inspirados em histórias reais ou pura ficção.

Para ter acesso ao conteúdo na íntegra, basta deixar o seu e-mail no formulário de cadastro abaixo: