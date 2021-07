Sociedade caminha para a economia de baixo carbono, diz CEO da AES

Por Clarissa Sadock*

No mês em que todas as atenções se voltam às questões ambientais, gostaria de propor uma reflexão sobre o tema. Nossa sociedade está passando por uma transformação rumo a uma economia de baixo carbono, na qual o impacto dos negócios sobre todos os stakeholders passa a ser reconhecido como elemento central nas estratégias de geração de valor sustentável. O setor elétrico é um dos mais impactados nesta transição, na medida em que afeta a cadeia produtiva de toda a economia.

Impulsionados pelo Acordo de Paris, e por sociedades cada vez mais conscientes, governos e empresas têm definido metas de reduções de suas emissões e, para chegar lá, têm trabalhado para substituir as fontes de energia baseadas em combustível fóssil pelas renováveis.

Nunca se falou tanto em sustentabilidade e na importância das questões relacionadas ao meio ambiente, sociais ou de governança corporativa, como nos últimos tempos. Hoje, não existe uma reunião com públicos de relacionamento em que não se aborde uma agenda sustentável.

Estamos percebendo uma mudança muito acelerada no comportamento do consumidor. Os Millennials, que hoje têm entre 25 e 40 anos, com grande poder de decisão, tendem a consumir produtos e serviços de marcas que tenham compromissos assumidos com questões ambientais e sociais. Na era digital, em que a transparência é essencial, bons produtos e serviços, apenas, já não satisfazem mais. Além de inovação, para atrair e fidelizar este novo perfil de cliente, é necessário que a reputação das companhias reflita seus valores.

Dados mostram que, em 2019, quase um terço da população mundial pertencia à Geração Z (nascida entre 1997 e 2012), um público que tem se mostrado mais questionador e muito preocupado com as questões relacionadas às mudanças climáticas e justiça social, por exemplo. A tendência é que os clientes de amanhã responsabilizem e, principalmente, cobrem as empresas cada vez mais, pelos impactos que causam ao meio ambiente e, consequentemente, à sociedade.