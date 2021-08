Economias podem sofrer impactos duros na mudança para energia verde

Por Alexander Weber, da Bloomberg

A transição global para uma economia neutra em carbono causará uma perturbação econômica que lembrará a de energia da década de 1970, de acordo com um artigo do Peterson Institute for International Economics.

Mesmo que os esforços para reduzir drasticamente as emissões sejam digeríveis a , o impacto imediato dos difíceis ajustes necessários pode ser semelhante em alcance ao período de crescimento moderado e inflação galopante que resultou do choque do do petróleo naquela época, de acordo com Jean Pisani-Ferry, economista do think tank com sede em Washington.

“Um otimismo razoável sobre os efeitos de longo prazo da transição para uma economia neutra em carbono não é razão para ignorar os custos da transição”, disse ele em estudo publicado na quarta-feira. “Esses custos, embora suportáveis, são provavelmente significativos. Em vez de fingir que são triviais, os formuladores de políticas devem enfrentar a realidade e elaborar estratégias para transição levando-os em conta.”

Uma razão para a escala da crise é que os governos procrastinaram por muito tempo, tornando necessária uma transição abrupta, argumenta Pisani-Ferry. A Comissão Europeia em Bruxelas divulgou este ano uma enxurrada de legislações para reequipar a economia com o objetivo de reduzir a poluição até 2030 em pelo menos 55% em relação aos níveis de 1990.

A consequência econômica de tal transformação equivale fundamentalmente a “colocar um preço em um recurso que costumava ser gratuito”, escreveu ele. Embora os consumidores se beneficiem de um clima preservado, o bem-estar provavelmente será prejudicado no curto prazo e as finanças públicas poderão sofrer, à medida que os governos tentam mitigar as consequências negativas, de acordo com o estudo.

“Uma discussão melhor e mais precisa sobre a macroeconomia da ação climática é necessária urgentemente”, disse Pisani-Ferry. “Não é minimizando os desafios que temos pela frente que os analistas e especialistas em políticas convencerão os políticos e o público a intensificar os esforços de descarbonização, mas sim abordando-os de forma completa.”

