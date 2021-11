Eduardo Leite na COP: meio ambiente será tema central da campanha em 2022

*De Glasgow, na Escócia

A campanha para as eleições de 2022 promete ser acirrada e terá o meio ambiente como tema central. Quem diz isso é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está em Glasgow para participar da COP26, a Conferência do Clima da Onu. Leite busca uma vaga na corrida presidencial pelo PDSB e concorre nas prévias com o governador de São Paulo, João Dória, que também veio à COP.

"Há oportunidades para atrair investimentos", justificou o governador gaúcho. "Um dos objetivos é transformar o Rio Grande do Sul em um polo de produção de hidrogênio.

Leite está junto de uma comitiva de 10 governadores que integram o Consórcio Brasil Verde: João Doria (SP), Carlos Moisés (SC), Mauro Mendes (MT), Wellington Dias (PI), Paulo Câmara (PE), Hélder Barbalho (PA), Camilo Santana (CE), Romeu Zema (MG) e Renato Casagrande (ES), que preside o grupo.

Para Casagrande, se antigamente os estados competiam entre si na área fiscal para atrair investimentos, hoje, a disputa é para ver quem é mais "limpo". "É uma briga bem mais saudável", disse Casagrande à EXAME. "Os governos estaduais estão ocupando um espaço deixado pela ausência do governo federal no tema."

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) é um tratado internacional com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

Uma das principais tarefas da COP é revisar as comunicações nacionais e os inventários de emissões apresentados por todos os países membros e, com base nessas informações, avaliar os progressos feitos e as medidas a serem tomadas.

Para além disto, líderes empresariais, sociedade civil e mais, se unem para discutir suas participações no tema. Neste cenário, a EXAME atua como parceira oficial da Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas.