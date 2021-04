Efeito isolamento? Demanda por combustível já alcança nível pré-pandemia

A gasolina é a grande vencedora

Os ganhos com a fabricação do combustível estão próximos a máximas sazonais de cinco anos e devem permanecer altos com a chegada do verão no Hemisfério Norte. A refinaria Valero Energy diz que as vendas de gasolina estão quase nos níveis pré-pandemia, e investidores otimistas preveem que a demanda pode bater recorde. A Administração de Informação sobre Energia dos Estados Unidos espera que os preços dos combustíveis no verão subam para o maior nível desde 2018 neste ano.

A imagem se estende por todo o planeta. A BP disse nesta semana que a demanda por petróleo na China voltou aos níveis anteriores à pandemia. Na Europa, indicadores de congestionamento rodoviário compilados pela Bloomberg e que cobrem 15 países registraram os maiores números em dez semanas, conforme a região emerge de outra onda de coronavírus.

Outros mercados de commodities também ganham impulso. Cobre, alumínio, paládio e platina, usados em autopeças, mostram forte demanda. E o consumo é alto de milho e cana, usados na fabricação do etanol, e também de óleo de soja, utilizado no biodiesel. Com mais commodities agrícolas desviadas para os combustíveis, é provável que isso acelere a inflação dos alimentos, que já afeta os bolsos dos consumidores.

Enquanto isso, vagões de trem e metrô praticamente vazios transportam poucos passageiros em algumas das maiores cidades do mundo ocidental. Isso tem causado um rombo nas finanças dos sistemas de transporte de massa, como na Autoridade de Transporte Metropolitano de Nova York, na ferrovia alemã Deutsche Bahn e na Transport for London, que opera a rede de metrô da capital do Reino Unido.

O menor uso do transporte público de massa ajuda a explicar por que as emissões mundiais de carbono estão subindo rápido após a queda histórica do ano passado.