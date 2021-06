Efeito Osborne: o carro elétrico pode inviabilizar o etanol em pouco tempo

Paulo Puterman*

As maiores montadoras do país indicaram, nos últimos meses, a possibilidade de interromper a fabricação de carros flex no Brasil. Os CEOs de GM, Volkswagen e Stellantis comunicaram a opção de pela mobilidade elétrica, com o fim dos investimentos em motores a combustão. Já a Ford fechou todas as suas fábricas brasileiras.

Essa tendência coloca em dúvida o futuro do etanol como combustível. O principal driver para a eliminação da utilização do etanol em veículos não será a sua contribuição para as emissões de carbono, ou a questão ambiental, e sim o fim da fabricação de carros movidos a combustão interna (MCIs, na sigla em inglês) combinado ao barateamento exponencial dos veículos elétricos.

Dados da Bloomberg indicam que o valor das baterias irá cair continuamente até 2030, reduzindo sua participação no valor total dos veículos elétricos de 48%, em 2016, para 18% ao final da década. Essa queda acentuada em um dos principais custos do veículo elétrico levará a uma equiparação do médio de aquisição de carros a bateria e a combustão já no começo de 2025.

Nos anos seguintes, a tendência é que os custos caiam ainda mais, fazendo com que a barreira inicial de adoção dos carros elétricos (preço de aquisição) seja eliminada.

Essa barreira é a principal defesa dos MCIs nos dias de hoje, visto que as despesas recorrentes para um proprietário de carro elétrico já são menores.

Várias pesquisas indicam que o abastecimento do carro elétrico, por exemplo, representa um dispêndio 50% menor quando comparado a um MCI — essa relação pode variar bastante dependendo do lugar onde se usa os veículos, das tarifas de energia e do preço dos combustíveis locais.

Além disso, as despesas de manutenção de veículos elétricos são menores em razão da presença de um número menor de partes móveis que necessitam de manutenção mais intensa conforme os veículos envelhecem. No mercado alemão, por exemplo, cálculos da Volkswagen indicam que o custo mensal de um carro elétrico seja 30% menor do que o de um carro a combustão.

Considerando as perspectivas atuais, numa hipótese que incorpora o efeito Osborne (quando um produto novo acaba com a vida do antecessor antes do previsto), é possível prever que os carros a combustão não sejam mais vendidos no mundo a partir de 2026.

O efeito Osborne caracteriza-se pela inação do consumidor quando aprende que, brevemente, uma nova versão do produto desejado (tecnologicamente superior) será lançada no mercado. A indústria automobilística conhece bem esse efeito e o estuda há muito tempo, se utilizando de dados obtidos a partir do anúncio de saída de linha de um carro, ou quando o modelo do ano seguinte está próximo de ser lançado.

Nesses casos, dá-se um fenômeno social de clientes cancelando ou adiando pedidos, motivados por informações ou boatos sobre produtos que circulam rapidamente pela mídia, incluindo as redes sociais.

As análises mais recentes apresentam sinais claros. A transição para a mobilidade elétrica acontecerá de forma abrupta e para toda a indústria, pois a percepção de que uma nova geração de produtos superiores está chegando vai se materializar rapidamente, gerando o efeito Osborne.

A próxima geração de veículos totalmente elétricos com baterias maiores, mais baratos e percebidos como superiores a qualquer veículo queimando combustíveis fósseis é um prato cheio para o efeito Osborne fazer a festa. Tudo indica que os convites para esta festa já estão impressos.

Qual o impacto disto para o consumo de etanol?

Durante muito tempo ainda existirão carros MCIs que poderão se beneficiar do etanol, mas o declínio a partir de 2025 será rápido. Hoje, 90% do etanol produzido é destinado para o mercado de combustível e não existe em vista nenhuma aplicação que pudesse abrigar essa quantidade.